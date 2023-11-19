Как вывести пятна ржавчины из одежды: простые лайфхаки

UAportal делится лайфхаками, которые помогут легко избавиться от пятен ржавчины из одежды в домашних условиях. В частности, вы можете воспользоваться народными методами.

Лимонный сок

Один из эффективных методов удаления ржавчины из одежды – это использование лимонного сока. Он содержит натуральные кислоты, помогающие расщеплять пятна ржавчины. Выжмите свежий лимонный сок непосредственно на пораженный участок одежды.

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Оставьте примерно на 15-20 минут, чтобы он пропитался и начал действовать. После этого постирайте одежду, как обычно, и вы будете приятно удивлены исчезновением пятна ржавчины.

Уксусный раствор

Альтернативным и эффективным подходом к устранению пятен ржавчины является использование раствора с уксусом. Приготовьте раствор, смешав в миске одинаковые порции белого уксуса и воды. Окуньте одежду с пятнами в этот раствор примерно на 30 минут.

Осторожно потрите пораженный участок мягкой щеткой или губкой. Затем прополощите в холодной воде и постирайте как обычно. Свойства уксуса способствуют растворению ржавчины, делая вашу одежду чистой и ухоженной.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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