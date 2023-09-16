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Как защитить вещи от моли: три лайфхака

Владислав Москаленко

Лайфхаки для защиты одежды от моли

UAportal подготовил три лайфхака, как лучше хранить вещи, чтобы их не повредила моль. Мы расскажем, как можно оградить свои вещи от вредителей.

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Тщательная чистота

Моль привлекает грязь и пятна, поэтому удаление любых следов пищи или разлитой жидкости поможет отпугнуть ее. Кроме того, для хранения вещей лучше использовать герметические контейнеры или вакуумные пакеты.

Вещи следует хранить в холодном, сухом месте. Моль процветает во влажной среде, и сухое место для хранения поможет избежать ее появления.

Натуральные средства

Моль отпугивают некоторые запахи, такие как лаванда, кедр и гвоздика. Следует положить пакетики с растениями или кедровые брусочки в контейнеры для хранения, чтобы предотвратить появление моли.

Химические средства

В качестве дополнительной меры предосторожности можно использовать нафталин или ловушки для моли. Эти средства выделяют химические вещества, которые отпугивают моль и помогают защитить вещи. Однако следует быть осторожным при использовании нафталина, поскольку он может быть токсичным при вдыхании.

Напомним, ранее мы писали о 5 эффективных самодельных ловушек, которые помогут избавиться от моли дома.

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