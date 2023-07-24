Как значительно улучшить свое физическое здоровье: простые и эффективные советы, которые изменят вашу жизнь

Вы хотите улучшить свое физическое здоровье, но не знаете, с чего начать? UAportal подготовил пять простых советов, которые помогут вести более здоровый и активный образ жизни.

Следуйте регулярным физическим упражнениям

Физические упражнения не только помогают поддерживать здоровый вес, но и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляют мышцы и повышают гибкость. Выберите активность, которая больше всего вам нравится. Например, быстрая ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание или танцы.

Соблюдайте сбалансированную и питательную диету

Обязательно добавьте в свой рацион разнообразные фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и полезные жиры. Избегайте чрезмерного употребления обработанных и сладких продуктов, поскольку они могут привести к увеличению веса и проблем со здоровьем. Выпивайте достаточно воды в течение дня.

Высыпайтесь

Недосып может повлиять на когнитивные функции, настроение и иммунную систему. Старайтесь каждую ночь спать 7-9 часов. Создайте в спальне благоприятную для отдыха атмосферу.

Сражайтесь со стрессом

Занимайтесь деятельностью, помогающей расслабиться. К примеру, йогой, медитацией, упражнениями на глубочайшее дыхание. Не забывайте проводить время на природе. Кроме этого, займитесь хобби или занятиями, которые доставляют вам радость.

Регулярно посещайте врачей

Запланируйте регулярные медицинские осмотры для проведения скринингов и оценки измерений АД, уровня холестерина и индекса массы тела (ИМТ). Если у вас есть какие-либо заболевания, убедитесь, что вы тщательно следуете советам врача и планам лечения.

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