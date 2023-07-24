Як знанчо покращити своє фізичне здоров'я: прості та ефективні порад, які змінять ваше життя

Ви хочете покращити своє фізичне здоров’я, але не знаєте, з чого розпочати? UAportal підготував п’ять простих порад, які допоможуть вести здоровіший та активніший спосіб життя.

Виконуйте регулярні фізичні вправи

Фізичні вправи не тільки допомагають підтримувати здорову вагу, але й покращують здоров'я серцево-судинної системи, зміцнюють м'язи та підвищують гнучкість. Виберіть активність, яка найбільше вам подобається. Наприклад, швидка ходьба, біг, їзда на велосипеді, плавання чи танці.

Дотримуйтесь збалансованої та поживної дієти

Обов'язково додайте у свій раціон різноманітні фрукти, овочі, цільнозернові харчі, нежирні білки й корисні жири. Уникайте надмірного вживання оброблених та солодких продуктів, оскільки вони можуть призвести до збільшення ваги та проблем зі здоров'ям. Випивайте достатньо води впродовж дня.

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Висипайтеся

Недосипання може вплинути на когнітивні функції, настрій та імунну систему. Намагайтеся щоночі спати 7-9 годин. Створіть у спальні сприятливу для відпочинку атмосферу.

Боріться зі стресом

Займайтеся діяльністю, що допомагає розслабитись. Наприклад, йогою, медитацією, вправами на глибоке дихання. Не забувайте проводити час на природі. Окрім цього, займіться хобі або заняттями, які приносять вам радість.

Регулярно відвідуйте лікарів

Заплануйте регулярні медичні огляди задля проведення скринінгів та оцінки вимірювання АТ, рівня холестерину та індексу маси тіла (ІМТ). Якщо у вас є якісь захворювання, переконайтеся, що ви ретельно дотримуєтеся порад лікаря та планів лікування.

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