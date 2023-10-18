Какие подарки приносят счастье и удачу: 5 лучших вариантов

Продуманный подарок не только приносит радость получателю, но и способен передавать положительную энергетику, приносить счастье и удачу. Выбирая подарки своим близким, важно учитывать символическое значение и энергетические свойства, которыми они обладают. UAportal предлагает пять идей подарков, которые, по поверью, приносят успех и радость:

Копилка

Копилка издревле ассоциируется с богатством и удачей. Однако не все они несут положительную энергетику. Выбирайте в качестве подарка копилку яркого цвета, которая привлекает внимание.

Чтобы усилить его энергетику, положите внутрь несколько монет. Такая копилка олицетворяет новые начинания, что делает ее идеальным подарком для тех, кто ищет новую работу, любовь или даже меняет место жительства.

Подкова

Подкова всегда считалась символом счастья и удачи. Даже в наше время существует поверье, что подковы обладают влиятельной энергетикой. Говорят, что они очищают дома от негативной энергии и привлекают счастье. Кроме того, подковы притягивают богатство домой.

Домовой

Небольшая фигурка домового – отличный подарок на новоселье. Издавна считалось, что домовой защищает дом от злых духов и оберегает домочадцев от несчастий.

Рекомендуется размещать фигурку в углу входной двери или на самом высоком шкафу, откуда она может осматривать весь дом. Предполагается, что наличие фигурки домового в доме способствует гармонии и предотвращает конфликты в семье.

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Ангел

Фигурки ангелов – традиционный подарок, подходящий для любого случая. Само присутствие ангелов пробуждает у нас добро и свет.

Считается, что ангелы предотвращают несчастья и негативные события, а также привлекают благословения. Подумайте о том, чтобы подарить фигурки ангелочков белого цвета, символизирующие чистоту и божественную защиту.

Лотерейные билеты

Хотя шансы выиграть значительную сумму денег в лотереи невелики, дарование лотерейных билетов имеет скрытый смысл. Они являются символом удачи и процветания.

Этот нестандартный и оригинальный подарок дает получателю шанс ощутить азарт от потенциального выигрыша.

Напомним, подарки могут нести в себе не только радость, но и негативную энергию. Некоторые совершенно невинные предметы могут отнять у человека красоту, здоровье и материальные блага. UAportal рассказал, какие 5 вещей лучше вычеркнуть из списка подарков.

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