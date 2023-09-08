Какие вазоны можно дарить: пять комнатных растений, символизирующих удачу и благодарность

Ищете подарок с оглавлением? Подумайте о том, чтобы подарить комнатное растение, несущее в себе особое символическое послание. Эти растения не только являются продуманными подарками, но и легкими в уходе, что делает их идеальным выбором. Если хотите принести удачу, выразить благодарность или содействовать миру, вот пять популярных комнатных растений с уникальной символикой.

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Пилея: символизирует процветание

Также известно как монетное растение или китайское денежное дерево, олицетворяющее стремление к финансовой стабильности и богатству. Ее тонкие стебли и округлые листья напоминают зеленые монеты, а народные поверья утверждают, что, положив деньги в почву рядом с растением, можно привлечь к себе обилие.

Это волшебное растение легко размножать, оно остается компактным, не превышая 30 см высотой, и процветает при ярком косвенном освещении. Не забывайте давать почве просохнуть между поливами. Пилия также безопасна для домашних животных.

Спатифиллум: означает любовь и мир

Спатифиллум часто дарят на похоронах, поскольку они ассоциируются с сочувствием. Однако в последние годы эти растения стали символами мирного пространства. Они неприхотливы в уходе и предпочитают слегка сухую почву между поливами. С большими белыми цветками и глянцевыми темно-зелеными листьями, это растение может вырастать до метра высотой. Они хорошо чувствуют себя при ярком косвенном освещении.

Алоэ вера: олицетворяет исцеление и защиту

Растения алоэ вера обычно ассоциируются с исцелением и защитой. В течение тысячелетий их прозрачный гель использовали для успокоения солнечных ожогов и разных кожных заболеваний. Вырастить собственное растение алоэ очень просто, если обеспечить ему яркое солнечное окно для процветания. Большинство сортов алоэ не превышают метра высотой и нуждаются в поливе только тогда, когда верхний сантиметр почвы становится сухим.

Маранта: символизирует благодарность

Маранта, также известная как молитвенное растение, получила свое название из-за того, что его листья каждую ночь складываются, напоминая молитвенные руки. Это движение означает рефлексивное действие ежедневной благодарности.

В зависимости от сорта маранты могут переносить слабый, средний или яркий косвенный свет. Поливайте их, когда почва начинает чувствовать себя сухой на ощупь. Некоторые виды могут произрастать до 30 см высотой и иметь розовые, красные и серебристые прожилки на зеленых листьях.

Оксалис: приносит удачу

Считается, что оксалис, обычно называемый кислицей из-за высокого содержания аскорбиновой кислоты, приносит удачу. Эти растения имеют сердцевидные или треугольные листья в оттенках зеленого или темно-фиолетового цвета, а также крошечные белые или розовые цветки. Они обычно не превышают 30 см высотой и преуспевают при ярком косвенном освещении. Поливайте их, когда верхний сантиметр почвы высохнет.

Напомним, мы рассказывали, какие комнатные растения могут повредить жителям дома, где они растут.

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