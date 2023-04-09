Какие знаки зодиака самые удачливые на неделе 10-16 апреля

На этой неделе, 10-16 апреля, по мнению астрологов, у многих знаков наступит самое удачное время. Вот обновление гороскопа на неделю, которое укажет на счастливчиков.

Скорпион

На этой неделе вы можете почувствовать себя особенно удачливым, поскольку Марс движется по вашему знаку. Это даст дополнительный заряд энергии и амбиций, который поможет достичь задуманного. С Марсом в Скорпионе важно оставаться сосредоточенным на своих целях, но при этом оставлять достаточно времени для отдыха и расслабления.

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Стрелец

Положение Юпитера в знаке Стрельца приносит множество удач и возможностей. Это позволяет потакать чувству приключений, а также дает много шансов научиться чему-то новому. Принятие мудрых решений сейчас может принести пользу в будущем, когда эти возможности появятся вновь.

Водолей

Уран в настоящее время проходит транзитом через их знак, что влечет за собой целый ряд перемен, как хороших, так и плохих. В результате прохождения Урана, Водолея ждут сюрпризы, а также неожиданные повороты. Будьте непредвзяты и готовы адаптироваться, если это необходимо, чтобы использовать все удачи, которые придут.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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