Когда не стоит смотреть в зеркало: приметы и предрассудки

Зеркала – это предметы с мощной энергетикой в интерьере. На протяжении всей истории они использовались в гаданиях и волшебных ритуалах. Зеркала могут принести как счастье, так и большую беду, поскольку считается, что они отделяют мир живых от мира мертвых. Поэтому очень важно обращаться с этим предметом с особой осторожностью.

Почему нельзя смотреть в зеркало, когда плачешь

Есть поверье, что плакать перед зеркалом очень опасно. Плачущий человек может нечаянно перенести свое счастье на зеркало. Зеркало может поглотить здоровье и жизненную силу человека, поскольку в моменты слез повышается уязвимость. Говорят, что плачущая перед зеркалом женщина может смыть собственную красоту.

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Почему нельзя смотреть в зеркало ночью

Считается, что смотреть в зеркало с полуночи до рассвета очень опасно. Ночью зеркало может превратиться в портал в потусторонний мир. В зеркале могут появляться нечистая сила, пугающая наблюдателя. Кроме того, ночью души умерших могут ощущать присутствие живых и пытаться перейти через зеркало.

Существует также практическая причина этого запрета. Спящий человек может принять отражение своей комнаты в зеркале за что-то ужасное, что нанесет ему сильный стресс.

Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало

Считается, что поврежденная зеркальная поверхность доставляет болезни и неприятности. Когда наше отражение в разбитом зеркале разбивается на части, считается, что это нарушает нашу судьбу. Кроме того, говорят, что взгляд на себя в разбитое зеркало может ускорить процесс старения.

Почему нельзя смотреть в зеркало после похорон

Общепринятой практикой является завешивать зеркала в доме умершего человека в течение 40 дней после его смерти. Есть поверье, что после смерти душа человека остается в доме своих родных. Если умерший видит свое отражение в зеркале, его душа может попасть в ловушку зеркала на многие годы.

Почему нельзя разрешать детям смотреть в зеркало

У маленьких детей слабое защитное биополе. Многие родители боятся подпускать детей к зеркалам до достижения ими двухлетнего возраста. Ребёнок может бессознательно перенести на зеркало свое здоровье и жизненную силу, которыми он и так обладает в ограниченном количестве. Особенно опасно размещать зеркало у детской кроватки.

Почему нельзя смотреть в зеркало во время еды

Согласно поверью, не рекомендуется есть перед зеркалом, поскольку оно может "съесть" память и счастье. Кроме того, считается, что женщина может съесть свою красоту, когда ест перед зеркалом. С научной точки зрения отвлечение на что-то другое, кроме еды, может привести к потере контроля над аппетитом и перееданию.

Верить в эти приметы или нет – личный выбор каждого. Однако важно не зацикливаться на них, а сохранять позитивное мышление и веру в лучшие результаты. Тогда зеркала никогда не принесут вреда.

Напомним, мы рассказали, почему не стоит смотреть в разбитое зеркало.

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