Коли не варто дивитися в дзеркало: прикмети та забобони

Дзеркала – це предмети з потужною енергетикою в інтер'єрі. Протягом всієї історії вони використовувалися в ворожіннях і магічних ритуалах. Дзеркала можуть принести як щастя, так і велике лихо, оскільки вважається, що вони відокремлюють світ живих від світу мертвих. Тому дуже важливо поводитися з цим предметом з особливою обережністю.

Чому не можна дивитися в дзеркало, коли плачеш

Існує повір'я, що плакати перед дзеркалом дуже небезпечно. Людина, яка плаче, може ненавмисно перенести своє щастя на дзеркало. Дзеркало може поглинути здоров'я і життєву силу людини, оскільки в моменти сліз підвищується вразливість. Кажуть, що жінка, яка плаче перед дзеркалом, може змити власну красу.

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Чому не можна дивитися в дзеркало вночі

Вважається, що дивитися в дзеркало з опівночі до світанку дуже небезпечно. Вночі дзеркало може перетворитися на портал у потойбічний світ. У дзеркалі можуть з'являтися нечиста сила, яка лякає спостерігача. Крім того, вночі душі померлих можуть відчувати присутність живих і намагатися перейти через дзеркало.

Існує також практична причина цієї заборони. Спляча людина може прийняти відображення своєї кімнати в дзеркалі за щось жахливе, що завдасть їй сильного стресу.

Чому не можна дивитися в розбите дзеркало

Вважається, що пошкоджена дзеркальна поверхня приносить хвороби та неприємності. Коли наше відображення в розбитому дзеркалі розбивається на частини, вважається, що це порушує нашу долю. Крім того, кажуть, що погляд на себе в розбите дзеркало може прискорити процес старіння.

Чому не можна дивитися в дзеркало після похорону

Загальноприйнятою практикою є завішувати дзеркала в будинку померлої людини протягом 40 днів після її смерті. Існує повір'я, що після смерті душа людини залишається в домі своїх рідних. Якщо померлий бачить своє відображення в дзеркалі, його душа може потрапити в пастку дзеркала на багато років.

Чому не можна дозволяти дітям дивитися в дзеркало

Маленькі діти мають слабке захисне біополе. Багато батьків бояться підпускати дітей до дзеркал до досягнення ними дворічного віку. Дитина може несвідомо перенести на дзеркало своє здоров'я і життєву силу, якими вона і так володіє в обмеженій кількості. Особливо небезпечно розміщувати дзеркало біля дитячого ліжечка.

Чому не можна дивитися в дзеркало під час їжі

Згідно з повір'ям, не рекомендується їсти перед дзеркалом, оскільки воно може "з'їсти" пам'ять і щастя. Крім того, вважається, що жінка може "з'їсти" свою красу, коли їсть перед дзеркалом. З наукової точки зору, відволікання на щось інше, окрім їжі, може призвести до втрати контролю над апетитом і переїдання.

Вірити в ці прикмети чи ні – особистий вибір кожного. Однак важливо не зациклюватися на них, а натомість зберігати позитивне мислення та віру в найкращі результати. Тоді дзеркала ніколи не принесуть шкоди.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не варто дивитися у розбите дзеркало.

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