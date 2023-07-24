Чому категорично не можна дивитися в розбите дзеркало: це знають не всі

Наші предки вірять, що дзеркало наділене містичною та потойбічною силою. В уяві людей воно було порталом між світом мертвих та живих, а також річчю, яка може проявити обличчя нечисті.

Тому категорично заборонялося дивитися у розбите дзеркало. Але пояснення цього забобону знають далеко не всі.

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Однією з головних причин, чому не можна дивитися на своє відображення у розбитому дзеркалі – це те, що низка неприємностей впадуть на людину. Ось незаміжні жінки взагалі прирікалися на сім років безшлюбності за це.

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Крім цього, існують й інші пояснення заборони:

1. Негативна енергія може вийти назовні через щілини розбитого дзеркала, а, потрапивши у людину, викликає різні захворювання.

2. Через розбите дзеркало життя людини може розколотися на два і призвести до швидкої старості.

3. Розбите дзеркало може спровокувати сварки, конфлікти та проблеми з грошима.

4. З розбитого дзеркала у житло людини можуть пробратися потойбічні істоти.

5. Розбите дзеркало здатне "розрізати" особистість людини та зробити її вразливою перед хворобами та проблемами.

Навіть езотерики переконані, що не можна дивитися у розбите дзеркало. Оскільки так людина може втратити енергію та життєву силу.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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