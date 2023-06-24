Подборка комедийных фильмов 2007-11 годов, которые заставят плакать от смеха

UAportal подготовил подборку лучших комедийных фильмов, вышедших в период с 2007 по 2011 год. Эти фильмы, от юмора в стиле "слэпстик" до романтических комедий, дают возможность взглянуть на условности и тропы жанра в этот период времени.

Немножко беременна

IMDB рейтинг 7/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 129 мин; Год: 2007

Продюсер: Джадд Апатоу

"Немножко беременна" рассказывает историю двух маловероятных влюбленных, которые неожиданно становятся родителями после того, как в результате пьяной встречи на одну ночь наступает беременность.

Суперперцы

IMDB рейтинг 7/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 113 мин; Год: 2007

Продюсеры: Джадд Апатоу и Шона Робертсон

"Суперперцы" рассказывает о двух подростках, которые решили лишиться девственности до окончания школы, но в итоге попадают во всевозможные неприятности.

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В пролете

IMDB рейтинг 7/10

Жанр: Романтическая комедия

Страна: США; Продолжительность: 111 мин; Год: 2008

Продюсер: Николас Столлер

Эта романтическая комедия рассказывает о Питере Бреттере, который пытается забыть свою бывшую девушку Сару Маршалл после того, как она бросила его ради другого мужчины во время совместного отдыха на Гавайях. Несмотря на то, что его повсюду окружают красивые женщины, Питер пытается отпустить их, пока не встречает Рейчел Янсен.

Сводные братья

IMBD рейтинг 6/8

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 98 мин; Год: 2008

Продюсер: Уилл Феррелл и Адам МакКей

"Сводные братья" - в центре внимания Бреннан Хафф и Дейл Добак - двое взрослых мужчин, живущих под одной крышей, чья жизнь принимает неожиданный оборот, когда их родители-одиночки женятся. Два незрелых взрослых человека с трудом приспосабливаются к образу жизни друг друга, что ведет их по многим комедийным путям, включая поиск работы и соревнования по пению в караоке.

Девичник в Вегасе

IMDB рейтинг 7/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 125 мин; Год: 2011

Продюсеры: Джадд Апатоу и Пол Фейг

"Девичник в Вегасе" рассказывает историю Энни Уокер, которую играет Кристен Уиг, неохотно соглашающейся стать подружкой невесты своей лучшей подруги на ее предстоящей свадьбе. Когда она пытается спланировать идеальный девичник, все быстро выходит из-под контроля, что приводит к незабываемой ночи, полной смеха и хаоса.

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