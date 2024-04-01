Кому из украинских пенсионеров с 1 апреля произведут автоматический перерасчет выплат

С начала апреля текущего года состоится автоматический перерасчет пенсионных выплат для тех граждан Украины, которые продолжили свою трудовую деятельность после назначения или последнего пересмотра пенсии. Это будет касаться тех, кто до 1 марта 2024 года приобрел 24 месяца страхового стажа.

При этом, во время перерасчета, размер средней заработной платы, который был учтен при первичном назначении или последнем перерасчете, останется неизменным. Об этом информирует ПФУ.

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"Если на 1 марта 2024 года приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться из того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предыдущем перерасчете, или, если целесообразно, учитывается в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения / предыдущего перерасчета пенсии", – сказано в сообщении.

В случае, когда пенсионер не имеет необходимых 24 месяцев стажа по состоянию на 1 марта 2024 года, новый расчет пенсии состоится не ранее, чем через два года с момента последнего назначения или перерасчета, и будет учитывать только приобретенный страховой стаж. Сумма заработной платы, которая используется для расчета пенсии, при этом не меняется.

Также стоит отметить, что новый перерасчет пенсии состоится после получения информации Государственным реестром общеобязательного государственного социального страхования о взносах за первый квартал 2024 года (срок подачи отчетов - до 10 мая).

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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