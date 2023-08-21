Куда нельзя вешать зеркало дома: навлечете бедность и несчастье

Зеркала, казалось бы, обычные предметы интерьера, издавна связанные с мистическими верованиями и народными приметами. По народным поверьям, если повесить зеркало в неправильном месте, можно навлечь на всю жизнь бедность, несчастье или даже пригласить злые силы в свой дом.

Хотя зеркала служат практическим целям и позволяют видеть свое отражение, предки верили, что они тоже накапливают определенную энергию. UAportal разобрался, где не стоит вешать зеркала в доме.

Напротив окна и входной двери

Бессчетные приметы предостерегают от такового размещения. Считается, что положительная энергия попадает в здание через окна вместе с солнечным светом. Однако, если зеркало повесить напротив окна, оно отражает и уродует эту положительную энергию, превращая ее в негатив. Так же размещение зеркала напротив входной двери может повлечь за собой уход хороших сил и положительной энергии, что приведет к ухудшению финансового благосостояния и всеобщего счастья.

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Перед другим зеркалом

Когда зеркала вешают или размещают друг против друга, они создают энергетический коридор. Через этот коридор в дом может попасть негативная энергия, что повлечет за собой конфликты и даже проблемы со здоровьем. Желательно избегать такого расположения, чтобы поддерживать гармоничную среду.

В спальне

Спальня – место, предназначенное для отдыха и восстановления сил, не подходит для зеркала. Зеркала, висящие прямо напротив кровати, могут нарушить сон и сделать человека истощенным, когда он проснется. Отражение в зеркале усиливает накопленный негатив, что приводит к плохому настроению. Кроме того, считается, что во время сна зеркало уносит жизненную энергию.

В детской комнате

Также важно избегать размещения зеркал в детской или около кровати ребенка до одного года. Согласно поверьям, дети более уязвимы к воздействию потустороннего, чем взрослые, и зеркала потенциально могут усилить эту чувствительность.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя смотреть в разбитое зеркало.

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