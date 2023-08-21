Куди не можна вішати дзеркало в будинку: накличете бідність та нещастя

Дзеркала, здавалося б, звичайні предмети інтер'єру, здавна пов'язані з містичними віруваннями та народними прикметами. За народними повір'ями, якщо повісити дзеркало в неправильному місці, можна накликати на все життя бідність, нещастя або навіть запросити злі сили у свій дім.

Хоча дзеркала слугують практичним цілям і дозволяють бачити своє відображення, предки вірили, що вони також накопичують певну енергію. UAportal розібрався, де не варто вішати дзеркала в будинку.

Навпроти вікна та вхідних дверей

Численні прикмети застерігають від такого розміщення. Вважається, що позитивна енергія потрапляє в будинок через вікна разом із сонячним світлом. Однак, якщо дзеркало повісити навпроти вікна, воно відображає і спотворює цю позитивну енергію, перетворюючи її на негатив. Так само розміщення дзеркала навпроти вхідних дверей може спричинити відхід добрих сил і позитивної енергії, що призведе до погіршення фінансового добробуту і загального щастя.

Відео дня

Читайте також: Чому не можна вішати дзеркало навпроти вхідних дверей

Перед іншим дзеркалом

Коли дзеркала вішають або розміщують одне навпроти одного, вони створюють енергетичний коридор. Через цей коридор в будинок може потрапити негативна енергія, що спричинить конфлікти і навіть проблеми зі здоров'ям. Бажано уникати такого розташування, щоб підтримувати гармонійне середовище.

У спальні

Спальня – місце, призначене для відпочинку і відновлення сил, не підходить для дзеркала. Дзеркала, що висять прямо навпроти ліжка, можуть порушити сон і зробити людину виснаженою, коли вона прокинеться. Відображення в дзеркалі підсилює накопичений негатив, що призводить до поганого настрою. Крім того, вважається, що під час сну дзеркало забирає життєву енергію.

У дитячій кімнаті

Також важливо уникати розміщення дзеркал у дитячій кімнаті або біля ліжка дитини до одного року. Згідно з повір'ями, діти більш вразливі до впливу потойбічного, ніж дорослі, і дзеркала потенційно можуть посилити цю чутливість.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна дивитися у розбите дзеркало.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!