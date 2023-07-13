Куда точно берут без опыта работы: 3 самые популярные профессии

Сегодня, хотя существует немало профессий, все равно трудно найти место под солнцем. Многие ищет вакансии с должностями начального уровня без предыдущего опыта. Если вы хотите начать новый карьерный путь без пространного резюме, UAportal подготовил список из трех самых популярных профессий.

Представитель по работе с клиентами

Работа в сфере обслуживания часто открывает возможности для карьерного роста для людей без опыта. Многие компании предлагают комплексные обучающие программы, чтобы предоставить своим будущим работникам необходимые навыки. Как представитель отдела обслуживания, вы будете взаимодействовать с клиентами, отвечать на их запросы и проблемы, а также оказывать помощь, чтобы заботиться об их удовлетворении.

Административный ассистент

Административные должности могут стать отличной отправной точкой для людей с ограниченным опытом. Такая работа обычно предполагает управление организаторскими задачами. В частности, составление графиков, координация встреч и оказание поддержки старшим сотрудникам. В этой профессии ценят сильные лидерские и коммуникативные навыки.

Продавец-консультант

Розничная торговля часто является неплохим вариантом для тех, кто только начинает свою карьеру. Как продавец-консультант вы будете помогать клиентам, продвигать товары или услуги, заключать сделки и способствовать достижению поставленных целей. Развитие сильных навыков межличностного общения и знания собственной продукции могут помочь вам добиться успеха в этой сфере.

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