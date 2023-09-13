Українська
Лайфхаки

Кухонные лайфхаки: как выбрать доску для нарезки

Марина Грамович

Как приобрести идеальную разделочную доску

UAportal подготовил полезные советы по выбору идеальной разделочной доски. Независимо от потребностей на кухне наличие правильной доски для нарезки может существенно облегчить работу с продуктами.

Читайте также: Сколько досок для нарезки должно быть на кухне и как отмыть застывшие пятна

Обратите внимание на материал

Различные материалы имеют свои преимущества и недостатки. К примеру, деревянные разделочные доски безопасны для лезвий ножей и обладают природными антибактериальными свойствами. Однако они нуждаются в регулярном уходе и могут накапливать неприятные запахи.

Вместо этого пластиковые доски долговечны, легко моются и доступны по цене, но со временем на них могут появиться глубокие зазубрины от ножей. Наконец, выбор материала зависит от ваших индивидуальных предпочтений и потребностей.

Выберите нужный размер и толщину

Большая разделочная доска обеспечивает достаточное рабочее пространство и позволяет эффективно нарезать ингредиенты без создания тесноты. Однако важно убедиться, что разделочная доска удобно размещается на вашей кухне и в частности на рабочей поверхности.

Что касается толщины, то более толстая доска обеспечивает большую устойчивость и менее склонна к искривлению или образованию трещин. Ищите доску толщиной не менее двух сантиметров, чтобы она была крепкой и долговечной.

Учтите требования к уходу

Требования к обслуживанию и уходу являются решающими факторами, которые следует учитывать при выборе разделочной доски. Деревянные разделочные доски нужно регулярно смазывать маслом, чтобы предотвратить их высыхание и растрескивание.

Пластиковые разделочные доски удобно мыть в посудомоечной машине, но со временем они могут быстрее царапаться. Важно выбрать разделочную доску, которая соответствует вашему стилю жизни и количеству усилий, которые вы готовы вложить в ее обслуживание.

Ранее UAportal рассказывал, как удалить царапины из нержавеющей стали, чтобы сохранить ее эстетичный вид и привлекательность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Лайфхаки