Храп – это распространенная проблема, от которой страдают многие люди, и она может привести к нарушению режима сна и усталости. К счастью, есть несколько простых методов, которые вы можете использовать, чтобы уменьшить или даже устранить храп. UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут избавиться от храпа.

Спите на боку, а не на спине: Сон на спине способствует тому, что язык и другие мягкие ткани в горле откидываются назад и перекрывают дыхательные пути, что вызывает храп. Чтобы избежать этого, старайтесь спать на боку. Так дыхательные пути будут открыты в течение всей ночи.

Избегайте алкоголя перед сном: Алкоголь слишком сильно расслабляет мышцы горла, что приводит к громкому храпу. По возможности старайтесь не употреблять алкогольные напитки по крайней мере за четыре часа до сна.

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Попробуйте использовать увлажнитель воздуха: Если вы живете в очень сухом климате, попробуйте включать увлажнитель воздуха во время сна. Он помогает увлажнить дыхательные пути и предотвратить их пересыхание во время сна, что приводит к громкому храпу.

Слегка приподнимите голову: Если во время сна держать голову немного приподнятой, это поможет открыть носовые проходы, чтобы воздух мог свободно проходить в них, не создавая звуков вибрации.

Используйте назальные полоски: Назальные полоски – это клейкие полоски, расположенные по обе стороны переносицы. Они мягко приподнимают каждую ноздрю, обеспечивая больший поток воздуха через них, тем самым предотвращая образование любых препятствий, которые могут быть причиной громких звуков во время сна.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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