Лучшая подборка остросюжетных фильмов о зомби: приготовьтесь к жутким историям

UAportal подготовил топ-5 фильмов о зомби, снятых в 2018-2021 годах. Эти киношедевры подарят зрителям жуткие ощущения, а также напряженные сюжеты, побуждающие к размышлению.

"Поезд к Пусану"

Рейтинг IMDB 7.6/10

Жанр: Зомби, боевик, ужасы

Страна: Южная Корея

Продолжительность 118 мин

Год: 2016

Производство: Next Entertainment World

Во время вспышки зомби в Южной Корее группа уцелевших, среди которых отец-трудоголик и его маленькая дочь, вынуждены бороться за свою жизнь и идти на исступленные жертвы, чтобы добраться до единственного шанса на спасение – Пусана. Пока поезд несется через города, захваченные инфицированными, напряжение растет, альянсы испытываются на прочность, а подлинная природа человечества разоблачается в этом беспощадном зомби-триллере.

"Зомбиленд: Двойной удар"

Рейтинг IMDB 6.7/10

Жанр: Зомби, боевик, комедия

Страна: США

Продолжительность: 99 мин

Год: 2019

Производство: Columbia Pictures

Мы познакомимся с Колумбусом, Таллахасси, Вичитой и Литл-Роком, которым приходится бороться с новыми видами зомби и преодолевать трудности своей импровизированной семьи. Когда Литтл Рок убегает с музыкантом-пацифистом, банда отправляется в веселое путешествие, полное кровавых встреч, неожиданных воссоединений и борьбы за выживание в постапокалиптической Америке.

"Один срез мертвых"

Рейтинг IMDB 7.7/10

Жанр: Зомби, комедия, ужасы

Страна: Япония

Продолжительность: 96 мин

Год: 2017

Производство: Enbu Seminar

Фильм рассказывает о группе, снимающей кино о зомби на заброшенном составе. Однако когда начинают появляться настоящие монстры, наступает хаос, что приводит к неожиданным поворотам.

"Девушка со всеми подарками"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Зомби, драма, ужасы

Страна: Великобритания

Продолжительность: 111 мин

Год: 2016

Производство: BFI Film Fund

Сюжет разворачивается в мире, в котором грибковая инфекция превращает людей в существ, желающих плоти. Молодая девушка, по имени Мелани, являющаяся гибридом второго поколения, может стать спасением для человечества. Когда она отправляется в путешествие вместе с группой уцелевших, среди которых есть ее учитель и солдат, уникальные способности главной героини оказывают непосредственное влияние на поиски лекарств.

"Поезд к Пусану представляет: Полуостров"

Рейтинг IMDB: 5.5/10

Жанр: Зомби, боевик, ужасы

Страна: Южная Корея

Продолжительность: 116 мин

Год: 2020

Производство: Next Entertainment World

Бывшего солдата отправляют в опасную миссию, чтобы вывезти ценный предмет из карантинной зоны. Вместе с группой уцелевших он сталкивается не только с ордами мертвецов, но и с безжалостными человеческими группировками.

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