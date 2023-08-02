Найкраща добірка гостросюжетних фільмів про зомбі: приготуйтеся до моторошних історій
UAportal підготував топ-5 фільмів про зомбі, зняті 2018-2021 роках. Ці кіношедеври подарують глядачам моторошні відчуття, а також напружені сюжети, що спонукають до роздумів.
"Потяг до Пусана"
Рейтинг IMDB 7.6/10
Жанр: Зомбі, бойовик, жахи
Країна: Південна Корея
Тривалість 118 хв
Рік: 2016
Виробництво: Next Entertainment World
Під час спалаху зомбі в Південній Кореї група вцілілих, серед яких батько-трудоголік і його маленька донька, змушені боротися за своє життя та йти на несамовиті жертви, щоб дістатися до єдиного шансу на порятунок – Пусана. Поки потяг мчить через міста, захоплені інфікованими, напруга зростає, альянси випробовуються на міцність, а справжня природа людства викривається в цьому нещадному зомбі-трилері.
"Зомбіленд: Подвійний постріл"
Рейтинг IMDB 6.7/10
Жанр: Зомбі, бойовик, комедія
Країна: США
Тривалість: 99 хв
Рік: 2019
Виробництво: Columbia Pictures
Ми познайомимося з Колумбусом, Таллахассі, Вічітою та Літл-Роком, яким доводиться боротися з новими видами зомбі та долати труднощі своєї імпровізованої сім'ї. Коли Літл Рок тікає з музикантом-пацифістом, банда вирушає у веселу подорож, сповнену кривавих зустрічей, несподіваних возз'єднань і боротьби за виживання в постапокаліптичній Америці.
"Один зріз мертвих"
Рейтинг IMDB 7.7/10
Жанр: Зомбі, комедія, жахи
Країна: Японія
Тривалість: 96 хв
Рік: 2017
Виробництво: Enbu Seminar
Фільм розповідає про групу, яка знімає кіно про зомбі на покинутому складі. Однак, коли починають з'являтися справжні монстри, настає хаос, що призводить до несподіваних поворотів.
"Дівчина з усіма подарунками"
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Зомбі, драма, жахи
Країна: Великобританія
Тривалість 111 хв
Рік: 2016
Виробництво: BFI Film Fund
Сюжет розгортається у світі, в якому грибкова інфекція перетворює людей на істот, що жадають плоті. Молода дівчина, на ім'я Мелані, що є гібридом другого покоління, може стати порятунком для людства. Коли вона вирушає в подорож разом з групою вцілілих, серед яких є її вчитель і солдат, унікальні здібності головної героїні безпосередньо впливають на пошуки ліків.
"Потяг до Пусана представляє: Півострів"
Рейтинг IMDB: 5.5/10
Жанр: Зомбі, бойовик, жахи
Країна: Південна Корея
Тривалість: 116 хв
Рік: 2020
Виробництво: Next Entertainment World
Колишнього солдата відправляють у небезпечну місію, щоб вивезти цінний предмет із карантинної зони. Разом із групою вцілілих, він зіштовхується не лише з ордами мерців, а й – з безжальними людськими угрупованнями.
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