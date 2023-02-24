Лучшие аниме-фильмы, которые стоит посмотреть прямо сейчас

UAportal подготовил отличную подборку аниме-фильмов, с рейтингами IMDB от 8 до 9. Вот пять лучших аниме-фильмов, которые вы должны посмотреть прямо сейчас:

1. Унесенные призраками

Рейтинг IMDB: 8.6/10;

Жанр: Фэнтези;

Страна: Япония;

Продолжительность: 2ч 5мин;

Год: 2001;

Продюсер: Тошио Судзуки.

Аниме-фильмы часто увлекают зрителей в сюрреалистические путешествия в воображаемые миры, и этот фильм не является исключением. В нем рассказывается история молодой девушки, которая попадает в альтернативное царство духов, наполненное причудливыми существами и мистическим опытом. Благодаря потрясающим визуальным эффектам, захватывающему саундтреку и трогательной истории, Унесённые при́зраками – это шедевр, который останется со зрителями надолго после его окончания.

2. Мой сосед Тоторо

IMDB рейтинг: 8.2/10;

Жанр: Семейный;

Страна: Япония;

Продолжительность: 1ч 26мин;

Год: 1988;

Продюсер: Хаяо Миядзаки.

Мой сосед Тоторо – семейный анимационный фильм легендарного режиссера Хаяо Миядзаки о двух сестрах, которые переезжают в деревню, где обнаруживают странных лесных духов, называемых Тоторо, живущих в близлежащем лесу их нового дома. Фильм рассказывает о том, как сестры узнают больше о новом окружении, а также исследуют свои чувства друг к другу и к жизни в целом через увлекательные разговоры и волшебные приключения с участием этих мистических существ.

3. Девочка, покорившая время

IMDB Rating : 8 / 10;

Жанр: Приключения;

Страна: Япония;

Продолжительность: 1ч 34мин;

Год: 2006;

Продюсер: Йошиаки Нишимура.

Девочка, покорившая время – это удостоенный наград приключенческий фильм режиссера Мамору Хосоды, рассказывающий о школьнице Макото Конно, которая обнаруживает, что может путешествовать во времени. Это происходит после того, как однажды во время летних каникул она чуть не попала под скоростной поезд, когда шла домой из школы со своими друзьями Чиаки Мамия и Косуке Цуда. Вскоре Макото использует свою новую способность, чтобы попытаться исправить все ошибки, которые она совершила, или просто изменить текущую ситуацию к лучшему. Впрочем, она быстро узнает, что за путешествие во времени приходится платить, когда понимает, что оно может иметь непредвиденные последствия для окружающих, а также для нее самой, если использовать его неосторожно.

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4. Твое имя

IMDB Rating: 8.4/10;

Жанр: Романтика, Фэнтези;

Страна: Япония;

Продолжительность: 1ч 46мин;

Год: 2016;

Производитель: Toho Animation.

Твое имя – нашумевший романтический фэнтези-фильм режиссера Макото Синкая, в котором рассказывается о старшеклассниках Мицуха Миямидзу, живущем в сельской местности Итомори, префектура Гифу, и Таки Тачибана, живущем в Токио. Однажды они таинственным образом начинают периодически меняться телами и могут общаться только через текстовые сообщения, отправленные с телефонов друг друга, что приводит их к разным, но переплетающимся путешествиям, когда они ищут друг друга через расстояния во времени, надеясь встретиться лицом к лицу, прежде чем их связь исчезнет навсегда.

5. Волчьи дети Амэ и Юки (Wolf Children)

IMDB рейтинг: 8/10;

Жанр: фэнтези, драма;

Страна: Япония;

Продолжительность: 2ч 11мин;

Год: 2012;

Продюсер: Ёсихиро Фурусава.

Фильм Волчьи дети Амэ и Юки рассказывает о Хане, студентке колледжа, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда она встречает таинственного незнакомца по имени Ōkami. Она безумно влюбляется, но позже узнает, что он на самом деле человек-волк, способный превращаться в свою звериную форму, когда захочет. Годы спустя Хана обнаруживает, что она одна воспитывает двух полулюдей-полуволков, борясь не только за их финансовое обеспечение, но и помогая им адаптироваться к жизни среди людей. Полуволки растут, учась балансировать обе стороны себя на протяжении всего их совместного путешествия как дуэт матери и дочери, проходя через подростковый возраст вместе, несмотря на трудности на этом пути.

Напомним, если в фильме требуется выполнение опасных элементов при съемках, вместо актеров в кадре появляются каскадеры. Однако некоторые звезды отказываются от услуг каскадеров, предпочитая делать опасные трюки самостоятельно.

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