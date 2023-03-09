Лучшие аниме-фильмы, которые удивят сюжетом

Аниме-фильмы приобрели большую популярность в последние годы благодаря уникальному сочетанию стилей анимации с захватывающими сюжетными линиями. UAportal подготовил подборку пяти лучших аниме-фильмов, согласно рейтингам IMDB.

1. Дитя погоды

Рейтинг IMDB: 8,3

Дитя погоды – японский анимационный романтический фэнтези-фильм 2019 года, написанный и снятый Макото Синкаем. В нем рассказывается история старшеклассника Ходаки Моришимы, который сбегает из своего дома на изолированном острове в Токио и дружит с Хиной Амано, девушкой, которая может манипулировать погодой. Продолжительность фильма составляет 112 минут.

2. Твое имя

IMDB рейтинг: 8.4

Твое имя – японский анимационный фильм 2016 года о сверхъестественной романтике, снятый Макото Синкаем по одноименному роману. В фильме рассказывается история двух подростков, живущих в разных частях Японии: Мицуха Миямидзу, живущего в сельском городке в префектуре Гифу, и Таки Тачибана, живущего в оживленном токийском районе Сибуя. Продолжительность – 106 минут.

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3. Клинок, рассекающий демонов

IMDB рейтинг: 8

Клинок, рассекающий демонов – японский аниме-сериал 2019 года, созданный компанией Ufotable на основе одноименной серии манги Коёхару Готоуге. В нем рассказывается о молодом человеке по имени Тандзиро Камадо, который становится истребителем демонов после того, как его семья была жестоко убита демонами, а его младшая сестра Нэдзуко сама превратилась в одного из них. Продолжительность составляет 26 минут на серию.

4 Унесенные призраками

Рейтинг IMDB 9

Унесенные призраками – японский анимационный фантастический фильм 2001 года, написанный Хаяо Миядзаки и снятый Studio Ghibli для Tokuma Shoten, Nippon Television Network, Dentsu, Buena Vista Home Entertainment, Toho и распространяемый Toho Company Ltd.. В фильме рассказывается история Чихиро Огино, которая попадает в заколдованный мир духов, управляемый Юбабой. Ее родители превращаются в свиней после встречи с духами во время исследования заброшенного парка развлечений во время семейной прогулки, чтобы посетить свой новый дом перед переездом на постоянное место жительства. Его продолжительность составляет 125 минут.

5 Ходячий замок

Рейтинг IMDB 8

Ходячий замок – японский анимационный фэнтези-фильм 2004 года, снятый Хаяо Миядзаки по одноименному роману Дианы Уинн Джонс 1986 года. Фильм рассказывает о Софи Хэттер, которая попадает в ловушку заклинания, заставляющего ее казаться старой не по годам, когда она встречает Хаула Пендрагона – таинственного волшебника, живущего в замке. Замок перемещается с помощью мощных магических заклинаний, и двух слуг – огненных демонов Кальцифера и Маркла. Его продолжительность составляет 119 минут.

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