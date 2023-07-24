Лучшие боевики последних лет: экшены, какие заставит зрителей забыть свои ежедневные заботы
Взрывные сцены, увлекательные погони и сцены потасовок умеют держать зрителей в напряжении на протяжении всего просмотра фильмов. UAportal подготовил список лучших боевиков, заставящих зрителей не отходить от экрана.
"Миссия невыполнима: Последствия"
Рейтинг IMDb: 7.7
Жанр: Экшн, Приключения, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 2ч 27мин
Год: 2018
Главный продюсер: Кристофер МакКуорри
Итан Хант и его команда выполняют миссию по предотвращению глобальной катастрофы, которая может возникнуть из-за последствий их прошлого. Когда все идет не по плану, они вынуждены наперегонки исправлять свою ошибку. Однако ЦРУ сомневается в мотивах Итана, взявшего на себя ответственность, смертоносная группа. Теперь главный герой должен действовать самостоятельно.
"Джон Уик: Глава 3"
Рейтинг IMDb: 7.4
Жанр: Экшн, Криминал, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 2ч 10мин
Год: 2019
Главный продюсер: Чад Стахелски
После того, как Джон Уик был признан виновным в убийстве и за него была назначена награда в 14 миллионов долларов, он вынужден пробивать себе путь из Нью-Йорка с помощью союзников, которых встречает на своем пути. Сражаясь с самыми смертоносными убийцами в мире, он должен найти способ очистить свое имя и спасти свою жизнь.
"Безумный Макс: Дорога ярости"
Рейтинг IMDb: 8.1
Жанр: Экшн, Приключения, Научно-фантастический
Страна: Австралия
Продолжительность: 2ч
Год: 2015
Главный продюсер: Джордж Миллер
В постапокалиптическом мире Макс Рокатански объединяется с женщиной, по имени Фуриоса, чтобы спастись от тиранического правителя и найти свою родину, известную еще как "Зеленое место". Пробираясь через пустыню, они сталкиваются с армией правителя и группой женщин, известных как "Вувалини".
"Рейд"
Рейтинг IMDb: 7.6
Жанр: Экшн, Криминал, Триллер
Страна: Индонезия
Продолжительность: 1ч 41мин
Год: 2011
Главный продюсер: Арио Саганторо
Группа спецотряда отправлена на ликвидацию известного наркобарона, скрывающегося в многоэтажном жилом доме. Пробираясь вверх по зданию, они сталкиваются с его приспешниками в напряженных схватках.
"Рейк: Операция по спасению"
Рейтинг IMDB: 6.7/10
Жанр: Экшн/Триллер
Страна: США
Продолжительность: 1ч 56мин
Год: 2020
Главный продюсер: Джо Руссо, Энтони Руссо
Тайлер Рейк (Крис Хемсворт) – бывший военный с трагическим прошлым, которого нанимают для спасения похищенного сына международного криминального авторитета. Миссия приводит его в Бангладеш, где ему приходится ориентироваться в опасном преступном мире города и противостоять безжалостным врагам.
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