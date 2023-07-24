Лучшие боевики последних лет: экшены, какие заставит зрителей забыть свои ежедневные заботы

Взрывные сцены, увлекательные погони и сцены потасовок умеют держать зрителей в напряжении на протяжении всего просмотра фильмов. UAportal подготовил список лучших боевиков, заставящих зрителей не отходить от экрана.

"Миссия невыполнима: Последствия"

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: Экшн, Приключения, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 2ч 27мин

Год: 2018

Главный продюсер: Кристофер МакКуорри

Итан Хант и его команда выполняют миссию по предотвращению глобальной катастрофы, которая может возникнуть из-за последствий их прошлого. Когда все идет не по плану, они вынуждены наперегонки исправлять свою ошибку. Однако ЦРУ сомневается в мотивах Итана, взявшего на себя ответственность, смертоносная группа. Теперь главный герой должен действовать самостоятельно.

"Джон Уик: Глава 3"

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Экшн, Криминал, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 2ч 10мин

Год: 2019

Главный продюсер: Чад Стахелски

После того, как Джон Уик был признан виновным в убийстве и за него была назначена награда в 14 миллионов долларов, он вынужден пробивать себе путь из Нью-Йорка с помощью союзников, которых встречает на своем пути. Сражаясь с самыми смертоносными убийцами в мире, он должен найти способ очистить свое имя и спасти свою жизнь.

"Безумный Макс: Дорога ярости"

Рейтинг IMDb: 8.1

Жанр: Экшн, Приключения, Научно-фантастический

Страна: Австралия

Продолжительность: 2ч

Год: 2015

Главный продюсер: Джордж Миллер

В постапокалиптическом мире Макс Рокатански объединяется с женщиной, по имени Фуриоса, чтобы спастись от тиранического правителя и найти свою родину, известную еще как "Зеленое место". Пробираясь через пустыню, они сталкиваются с армией правителя и группой женщин, известных как "Вувалини".

"Рейд"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Экшн, Криминал, Триллер

Страна: Индонезия

Продолжительность: 1ч 41мин

Год: 2011

Главный продюсер: Арио Саганторо

Группа спецотряда отправлена на ликвидацию известного наркобарона, скрывающегося в многоэтажном жилом доме. Пробираясь вверх по зданию, они сталкиваются с его приспешниками в напряженных схватках.

"Рейк: Операция по спасению"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Экшн/Триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 56мин

Год: 2020

Главный продюсер: Джо Руссо, Энтони Руссо

Тайлер Рейк (Крис Хемсворт) – бывший военный с трагическим прошлым, которого нанимают для спасения похищенного сына международного криминального авторитета. Миссия приводит его в Бангладеш, где ему приходится ориентироваться в опасном преступном мире города и противостоять безжалостным врагам.

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