Подборка лучших мелодраматические фильмы: приготовьте носовые платочки

Фильмы, относящиеся к жанру мелодрамы, часто рассказывают о сильных эмоциях, любви и душевной боли. UAportal составил список лучших мелодраматических фильмов, которые вам стоит посмотреть

Химические сердца

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 33м

Год: 2020

Продюсер: Алекс Сакс

Фильм "Химические сердца" рассказывает историю Генри, старшеклассника, который влюбляется в загадочную студентку-переводчицу Грейс. По мере того, как они узнают друг друга, Генри узнает о трагическом прошлом Грейс и пытается помочь ей исцелиться, одновременно проходя свой собственный эмоциональный путь.

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Фотография

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 46м

Год: 2020

Продюсер: Уилл Пэкер

"Фотография" – романтическая драма, исследующая отношения между Майклом и Мэй, которых свела вместе фотография, связывающая прошлое их семей. Фильм рассказывает о сложностях любви и исследует жертвы, на которые люди идут ради тех, кого они любят.

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Солнце тоже звезда

Рейтинг IMDB: 5.5

Жанр: Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 40м

Год: 2019

Продюсер: Лесли Моргенштейн

"Солнце тоже звезда" – это история о двух молодых людях, Наташе и Дэниеле, которые влюбляются друг в друга в Нью-Йорке, но сталкиваются с проблемами разного культурного происхождения и предстоящей разлукой. Фильм исследует темы судьбы, любви и выбора, который мы делаем в жизни.

Идеальное свидание

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 29м

Год: 2019

Продюсер: Мэтт Каплан

Фильм "Идеальное свидание" рассказывает историю Брукса, ученика средней школы, который создает приложение, позволяющее ему за определенную плату встречаться с кем угодно. Затем он отправляется в путешествие, чтобы выяснить, чего он действительно хочет в жизни и в любви.

Незаменимый ты

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Комедия, Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 36м

Год: 2018

Продюсер: Джонатан Троппер

"Незаменимый ты" – это история о паре, Эбби и Сэме, которые были вместе с детства и планировали совместное будущее. Однако их планы рушатся, когда у Эбби диагностируют рак, и фильм исследует, как меняются их отношения по мере того, как они преодолевают трудности, связанные с ее болезнью.

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