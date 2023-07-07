Добірка найкращих мелодраматичні фільми: приготуйте носові хусточки

Фільми, що відносяться до жанру мелодрами, часто розповідають про сильні емоції, любов і душевний біль. UAportal склав список найкращих мелодраматичних фільмів, які вам варто переглянути

Хімічні серця

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 33м

Рік: 2020

Продюсер: Алекс Сакс

Фільм "Хімічні серця" розповідає історію Генрі, старшокласника, який закохується у загадкову студентку-перекладачку Грейс. У міру того, як вони впізнають один одного, Генрі дізнається про трагічне минуле Грейс і намагається допомогти їй зцілитись, одночасно проходячи свій власний емоційний шлях.

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Світлина

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 46м

Рік: 2020

Продюсер: Вілл Пекер

"Фотографія" – романтична драма, що досліджує відносини між Майклом і Мей, яких звела разом фотографія, що пов'язує минуле їхніх сімей. Фільм розповідає про складнощі кохання та досліджує жертви, на які люди йдуть заради тих, кого вони люблять.

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Сонце теж зірка

Рейтинг IMDB: 5.5

Жанр: Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 40м

Рік: 2019

Продюсер: Леслі Моргенштейн

"Сонце теж зірка" – це історія про двох молодих людей, Наталю і Деніеля, які закохуються один в одного в Нью-Йорку, але стикаються з проблемами різного культурного походження і майбутньою розлукою. Фільм досліджує теми долі, любові та вибору, який ми робимо у житті.

Ідеальне побачення

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 29м

Рік: 2019

Продюсер: Метт Каплан

Фільм "Ідеальне побачення" розповідає історію Брукса, учня середньої школи, який створює додаток, що дозволяє йому за певну плату зустрічатися з будь-ким. Потім він вирушає в подорож, щоб з'ясувати, чого він дійсно хоче в житті та любові.

Незамінний ти

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Комедія, Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 36м

Рік: 2018

Продюсер: Джонатан Троппер

"Незамінний ти" – це історія про пару, Еббі та Сема, які були разом з дитинства і планували спільне майбутнє. Однак їхні плани руйнуються, коли у Еббі діагностують рак, і фільм досліджує, як змінюються їхні стосунки в міру того, як вони долають труднощі, пов'язані з її хворобою.

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