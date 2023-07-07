Добірка найкращих мелодраматичні фільми: приготуйте носові хусточки
Фільми, що відносяться до жанру мелодрами, часто розповідають про сильні емоції, любов і душевний біль. UAportal склав список найкращих мелодраматичних фільмів, які вам варто переглянути
Хімічні серця
Рейтинг IMDB: 6.2
Жанр: Драма, Романтика
Країна: США
Тривалість: 1год 33м
Рік: 2020
Продюсер: Алекс Сакс
Фільм "Хімічні серця" розповідає історію Генрі, старшокласника, який закохується у загадкову студентку-перекладачку Грейс. У міру того, як вони впізнають один одного, Генрі дізнається про трагічне минуле Грейс і намагається допомогти їй зцілитись, одночасно проходячи свій власний емоційний шлях.
Світлина
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Драма, Романтика
Країна: США
Тривалість: 1год 46м
Рік: 2020
Продюсер: Вілл Пекер
"Фотографія" – романтична драма, що досліджує відносини між Майклом і Мей, яких звела разом фотографія, що пов'язує минуле їхніх сімей. Фільм розповідає про складнощі кохання та досліджує жертви, на які люди йдуть заради тих, кого вони люблять.
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Сонце теж зірка
Рейтинг IMDB: 5.5
Жанр: Драма, Романтика
Країна: США
Тривалість: 1год 40м
Рік: 2019
Продюсер: Леслі Моргенштейн
"Сонце теж зірка" – це історія про двох молодих людей, Наталю і Деніеля, які закохуються один в одного в Нью-Йорку, але стикаються з проблемами різного культурного походження і майбутньою розлукою. Фільм досліджує теми долі, любові та вибору, який ми робимо у житті.
Ідеальне побачення
Рейтинг IMDB: 5.8
Жанр: Комедія, Романтика
Країна: США
Тривалість: 1год 29м
Рік: 2019
Продюсер: Метт Каплан
Фільм "Ідеальне побачення" розповідає історію Брукса, учня середньої школи, який створює додаток, що дозволяє йому за певну плату зустрічатися з будь-ким. Потім він вирушає в подорож, щоб з'ясувати, чого він дійсно хоче в житті та любові.
Незамінний ти
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Комедія, Драма, Романтика
Країна: США
Тривалість: 1год 36м
Рік: 2018
Продюсер: Джонатан Троппер
"Незамінний ти" – це історія про пару, Еббі та Сема, які були разом з дитинства і планували спільне майбутнє. Однак їхні плани руйнуються, коли у Еббі діагностують рак, і фільм досліджує, як змінюються їхні стосунки в міру того, як вони долають труднощі, пов'язані з її хворобою.
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