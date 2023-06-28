Лучшие фантастические фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить: следует просмотреть обязательно

UAportal подготовил коллекцию самых очаровательных фантастических фильмов 2018 года, каждый из которых предлагает уникальный и завораживающий мир. Приготовьтесь отправиться в захватывающее путешествие, встретиться с мифическими существами и заново открыть для себя магию кино.

Аквамен

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа 23 минуты

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Warner Bros. Pictures

Погрузитесь в водное приключение вместе с Артуром Карри, также известным как Аквамен. Рожденный на суше и в море, Артур должен принять свою судьбу как истинный наследник подводного царства Атлантиды. Когда на карту поставлена судьба обоих миров, он должен пройти через коварные воды, противостоять древним соперникам и раскрыть свой истинный потенциал.

Фантастические твари и где они обитают

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Фэнтези

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 2 часа 14 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Warner Bros. Pictures

Вернитесь в волшебный мир Гарри Поттера с фильмом "Фантастические твари и где они обитают". Действие фильма разворачивается в 1927 году, и это захватывающее продолжение повествует о приключениях Ньюта Скамандера, который вместе с молодым Альбусом Дамблдором пытается помешать зловещим планам темного волшебника Гриндельвальда. От шумных улиц Парижа до скрытых от глаз людей волшебного мира, Ньют должен противостоять опасным существам, создавать неожиданные союзы и защищать секреты, которые могут изменить будущее.

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Хроники хищных городов

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Жанр: Фантастика

Страна производства: США, Новая Зеландия

Продолжительность: 2 часа 8 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Universal Pictures

В мире, опустошенном "Шестидесятиминутной войной", города превратились в мобильные крепости, которые бродят по пустошам, поглощая небольшие поселения ради ресурсов. Фильм "Хроники хищных городов" рассказывает о путешествии Тома Нэтсворти и Хестер Шоу, дуэта, который раскрывает смертельный заговор, способный перевернуть мир. Разгадывая секреты постапокалиптического общества, они должны преодолеть коварные ландшафты, столкнуться с грозными противниками и бросить вызов статусу-кво.

Тайна дома с часами

Рейтинг IMDb: 6.0/10

Жанр: Фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 45 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Amblin Entertainment

Окунитесь в таинственный и чарующий мир "Тайна дома с часами". Льюис, юный сирота, переезжает в старый особняк своего эксцентричного дяди, но обнаруживает, что в нем хранится волшебный секрет. С помощью своей энергичной соседки Роуз и дяди, причудливого и загадочного колдуна Джонатана Барнавельта, Льюис отправляется в захватывающее путешествие, чтобы раскрыть скрытые силы дома. Пробираясь по заколдованным коридорам, сталкиваясь с озорными существами и разгадывая тайну тикающих часов, Льюис должен набраться храбрости и принять свои новообретенные магические способности.

Мэри Поппинс возвращается

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Walt Disney Pictures

Вернитесь в Вишневый переулок вместе со всеми любимой волшебной няней в фильме "Мэри Поппинс возвращается". Действие этого восхитительного сиквела происходит в Лондоне 1930-х годов, когда повзрослевшие Майкл и Джейн Бэнкс сталкиваются с личными трудностями и утратой детских чудес. Мэри Поппинс, в очередной раз прилетевшая с ветром, помогает семье Бэнкс заново открыть для себя радость, воображение и силу любви.

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