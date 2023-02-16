Фантастические фильмы завораживают своим сюжетом и красотой спецэффектов. UAportal подготовил для вас список лучших фильмов в этом жанре, согласно рейтингу IMDB.

Мы отобрали только те фильмы, которые имеют рейтинг IMDB от 6,5 до 9. Следующие пять фильмов обязательно подарят вам качественное развлечение в этом жанре, в котором найдется что-то для каждого!

Лучшие фантастические фильмы на IMDB

1) Человек-паук: В мире пауков (2018)

Рейтинг IMDb: 8.5/10;

Жанр – анимация, боевик, приключения;

Страна – США;

Продолжительность – 1ч 57мин;

Продюсер – Фил Лорд, Кристофер Миллер.

Этот фильм рассказывает о Майлзе Моралесе, который становится одним из многих Людей-пауков после укуса радиоактивного паука. Он получает невероятные способности, такие как создание паутины и ползание по стенам.

Майлз объединяет усилия с другими альтернативными версиями из разных реальностей, такими как Питер Паркер из другой вселенной. Они обучают его, чтобы стать лучшим героем против планов могущественного злодея Кингпина, который покончит со всеми вселенными, если его вовремя не остановить.

Лучшие фантастические фильмы на IMDB

Мстители: Эндшпиль (2019)

Рейтинг IMDb: 8.4/10;

Жанр – боевик, приключения, научная фантастика;

Страна – США и Великобритания;

Продолжительность – 3ч 01мин;

Продюсер – Кевин Фейдж.

После того как Танос использовал Камни Бесконечности, чтобы уничтожить половину жизни во Вселенной, Мстители должны сделать все возможное, чтобы отменить его действия и восстановить баланс. В своем путешествии они столкнутся с трудностями и врагами, которых никак не ожидали, борясь за то, чтобы остаться в живых.

Лучшие фантастические фильмы на IMDB

Холодное сердце 2 (2019)

Рейтинг IMDb: 7.4/10;

Жанр – анимация, приключения, комедия;

Страна – США;

Продолжительность – 1ч 43мин;

Продюсер – Питер Дель Вечо.

Анна и ее сестра Эльза отправляются в путешествие в неизвестность, чтобы выяснить, почему их родине Эренделлу угрожает древнее проклятие, пришедшее из Заколдованного леса. Вместе с Кристоффом, Олафом и Свеном они сталкиваются с трудными ситуациями, а также с волшебными существами, которые могут помочь им разгадать тайну.

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Лучшие фантастические фильмы на IMDB

Годзилла: Король монстров (2019)

Рейтинг IMDb: 6.5/10;

Жанр – боевик, приключения, научная фантастика;

Страна – США и Япония;

Продолжительность – 2ч 11мин;

Продюсер – Томас Тулл.

Когда таинственная организация выпускает гигантских монстров, чтобы посеять хаос в мире, единственное, что стоит на их пути – это могучий Годзилла. Сражаясь с ними, он также должен защитить свою приемную человеческую семью и противостоять еще большей угрозе.

Лучшие фантастические фильмы на IMDB

Чудо-женщина 1984 (2020)

Рейтинг IMDb: 7.3/10;

Жанр – боевик, приключения, фантастика;

Страна – США и Великобритания;

Продолжительность – 2ч 31мин;

Продюсер – Чарльз Ровен.

Диана Принц возвращается, столкнувшись с двумя всемогущими злодеями, которые планируют использовать ее скрытую силу в своих корыстных целях. Чтобы остановить их, она должна столкнуться со своим прошлым и найти способ спасти человечество от гибели, пока не стало слишком поздно.

Напомним, UAportal сделал подборку из 10 вдохновляющих фильмов по версии Rotten Tomatoes, которые добавят мотивацию вашей жизни.

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