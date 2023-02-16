Найкращі фантастичні фільми на IMDB

Фантастичні фільми зачаровують своїм сюжетом та красою спецефектів. UAportal підготував для вас список найкращих фільмів у цьому жанрі, згідно з рейтингом IMDB.

Ми відібрали лише ті фільми, які мають рейтинг IMDB від 6,5 до 9. Наступні п'ять фільмів обов'язково подарують вам якісну розвагу у цьому жанрі, в якому знайдеться щось для кожного!

1) Людина-павук: У світі павуків (2018)

Відео дня

Рейтинг IMDb: 8.5/10;

Жанр – анімація, бойовик, пригоди;

Країна: США;

Тривалість – 1 год 57 хв;

Продюсер – Філ Лорд, Крістофер Міллер.

Цей фільм розповідає про Майлза Моралеса, який стає одним із багатьох Людей-павук після укусу радіоактивного павука. Він отримує неймовірні здібності, такі як створення павутиння та повзання по стінах.

Майлз поєднує зусилля з іншими альтернативними версіями з різних реальностей, такими як Пітер Паркер з іншого всесвіту. Вони навчають його, щоб стати найкращим героєм проти планів могутнього лиходія Кінгпіна, який покінчить з усіма всесвітами, якщо його вчасно не зупинити.

Месники: Ендшпіль (2019)

Рейтинг IMDb: 8.4/10;

Жанр – бойовик, пригоди, наукова фантастика;

Країна – США та Велика Британія;

Тривалість – 3 год 01 хв;

Продюсер – Кевін Фейдж.

Після того, як Танос використовував Камені Нескінченності, щоб знищити половину життя у Всесвіті, месники повинні зробити все можливе, щоб скасувати його дії та відновити баланс. У своїй подорожі вони зіткнуться з труднощами та ворогами, яких ніяк не очікували, борючись за те, щоб залишитися живими.

Холодне серце 2 (2019)

Рейтинг IMDb: 7.4/10;

Жанр – анімація, пригоди, комедія;

Країна: США;

Тривалість – 1 год 43 хв;

Продюсер – Пітер Дель Віче.

Анна та її сестра Ельза вирушають у подорож у невідомість, щоб з'ясувати, чому їхній батьківщині Еренделлу загрожує древнє прокляття, що прийшло із Зачарованого лісу. Разом із Крістоффом, Олафом та Свеном вони стикаються з важкими ситуаціями, а також із чарівними істотами, які можуть допомогти їм розгадати таємницю.

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Годзила: Король монстрів (2019)

Рейтинг IMDb: 6.5/10;

Жанр – бойовик, пригоди, наукова фантастика;

Країна – США та Японія;

Тривалість – 2 год 11 хв;

Продюсер – Томас Тулл.

Коли таємнича організація випускає гігантських монстрів, щоб посіяти хаос у світі, єдине, що стоїть на їхньому шляху – це могутній Годзілла. Воюючи з ними, він також повинен захистити свою прийомну людську сім'ю та протистояти ще більшій загрозі.

Чудо-жінка 1984 (2020)

Рейтинг IMDb: 7.3/10;

Жанр – бойовик, пригоди, фантастика;

Країна – США та Великобританія;

Тривалість – 2 год 31 хв;

Продюсер – Чарльз Ровен.

Діана Принц повертається, зіткнувшись із двома всемогутніми лиходіями, які планують використовувати її приховану силу у своїх корисливих цілях. Щоб зупинити їх, вона має зіткнутися зі своїм минулим і знайти спосіб врятувати людство від загибелі, доки не стало надто пізно.

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