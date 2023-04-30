Лучшие фильмы-катастрофы 2017-21 годов: картинка завораживает

Фильмы-катастрофы всегда были популярны среди кинозрителей. Острые ощущения от того, что город или даже целая планета разрушены, а герои вопреки всему борются за спасение человечества, никогда не устареют. UAportal подготовил статью о лучших фильмах-катастрофах, снятых в период с 2017 по 2021 год.

Геошторм

Рейтинг IMDB: 5.3/10

Жанр: Катастрофа

Страна: США

Продолжительность: 109 мин

Год: 2017

Продюсер: Дин Девлин

"Геошторм" – научно-фантастический триллер, действие которого происходит в недалеком будущем. После серии природных катастроф, вызванных изменением климата, правительства стран мира объединяются для создания сети спутников, контролирующих погоду. Но когда система дает сбой, инженер спутника должен наперегонки со временем предотвратить глобальный геошторм, который может уничтожить человечество.

Ограбление в ураган

Рейтинг IMDB: 5.1/10

Жанр: Катастрофа

Страна: США

Продолжительность: 103 мин

Год: 2018

Продюсер: Роб Коэн

"Ограбление в ураган" – это боевик-катастрофа, действие которого происходит в Алабаме во время катастрофического урагана. Группа воров планирует ограбить казначейство, воспользовавшись хаосом, вызванным ураганом. Однако метеоролог и агент казначейства объединяются, чтобы остановить их, прежде чем они успеют скрыться с деньгами.

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Гренландия

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Катастрофа

Страна: США

Продолжительность: 119 мин

Год: 2020

Продюсер: Джерард Батлер

"Гренландия" – это фильм-катастрофа, в котором рассматриваются последствия столкновения кометы с Землей. История рассказывает о путешествии семьи, которая пытается добраться до секретного военного бункера в Гренландии, одного из немногих мест на планете, которое будет спасено от удара.

Как это заканчивается

Рейтинг IMDB: 5.0/10

Жанр: Катастрофа

Страна: США

Продолжительность: 113 мин

Год: 2018

Продюсер: Пол Шифф

"Как это заканчивается" – это постапокалиптический фильм-катастрофа, который рассказывает о путешествии мужчины, пытающегося найти отца своей беременной девушки. Когда в результате загадочного катаклизма мир разрушается, главный герой должен пересечь опасный и хаотичный ландшафт, полный мародеров, банд и других опасностей, чтобы воссоединиться со своей любимой.

Небоскреб

Рейтинг IMDB: 5.8/10

Жанр: Катастрофа

Страна: США

Продолжительность: 102 мин

Год: 2018

Продюсер: Бо Флинн

"Небоскреб" – это боевик о бывшем агенте ФБР, который должен спасти свою семью из горящего небоскреба. Здание является самым высоким в мире и находится в Гонконге, что делает задачу еще более сложной. Поскольку жизнь его семьи поставлена на карту, главный герой должен пройти через огненный ад, чтобы спасти их.

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