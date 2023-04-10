Лучшие фильмы-триллеры с 2017 по 2021 год: напряжение держит до конца

Фильмы-триллеры держат зрителей в напряжении благодаря захватывающим сюжетам, напряженной музыке и захватывающим дух действиям. UAportal подготовил список лучших фильмов-триллеров, выпущенных в период с 2017 по 2021 год.

Апостол

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Триллер, Мистерия

Страна: Великобритания, США; Продолжительность: 2ч 10мин; Год: 2018

Продюсер: Гарет Эванс

Томас Ричардсон отправляется на отдаленный остров, чтобы спасти свою сестру от религиозного культа. Проникнув в секту, он обнаруживает, что у ее лидера, пророка Малкольма, есть темные планы, связанные со сверхъестественными силами и жертвоприношениями.

Ничего хорошего в отеле "Эль-Рояль"

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Триллер, Мистерия

Страна: США; Продолжительность: 2ч 21мин; Год: 2018

Продюсер: Дрю Годдард

Семь незнакомцев, каждый со своими секретами, встречаются в отеле El Royale на озере Тахо. По мере того, как они общаются друг с другом, их прошлое постепенно раскрывается, и напряжение нарастает. Когда в отель прибывает лидер жестокого культа, начинается хаос, и незнакомцам приходится бороться за выживание.

Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия

Человек-невидимка

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Триллер, Ужасы

Страна: США, Австралия, Канада, Великобритания; Продолжительность: 2ч 4мин

Год: 2020

Продюсер: Джейсон Блюм

Сесилия Касс сбегает от своего агрессивного партнера, Адриана Гриффина, и скрывается. Когда Адриан кончает жизнь самоубийством и оставляет ей крупную сумму денег, вокруг нее начинают происходить странные вещи. Она начинает подозревать, что Адриан инсценировал свою смерть, нашел способ стать невидимым и теперь преследует ее.

Время

Рейтинг IMDB: 5.2

Жанр: Триллер, Мистерия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 48мин; Год: 2021

Продюсер: М. Найт Шьямалан

Семья отправляется в отпуск на уединенный пляж, где обнаруживает, что время идет гораздо быстрее, чем обычно. Они начинают стремительно стареть, а их попытки покинуть пляж наталкиваются на загадочные препятствия. Пытаясь выжить, они открывают темные тайны о пляже и своих товарищах по отдыху.

Прочь

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Триллер, Мистерия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 44мин; Год: 2017

Режиссер: Джорданом Пилом

Фильм рассказывает о чернокожем молодом человеке по имени Крис Вашингтон (Калуя), который приезжает на выходные в гости к семье своей белой девушки и обнаруживает темную тайну, скрывающуюся под их внешне идеальным обликом.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !