Лучшие фильмы-триллеры с 2017 по 2021 год: напряжение держит до конца
Фильмы-триллеры держат зрителей в напряжении благодаря захватывающим сюжетам, напряженной музыке и захватывающим дух действиям. UAportal подготовил список лучших фильмов-триллеров, выпущенных в период с 2017 по 2021 год.
Апостол
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Триллер, Мистерия
Страна: Великобритания, США; Продолжительность: 2ч 10мин; Год: 2018
Продюсер: Гарет Эванс
Томас Ричардсон отправляется на отдаленный остров, чтобы спасти свою сестру от религиозного культа. Проникнув в секту, он обнаруживает, что у ее лидера, пророка Малкольма, есть темные планы, связанные со сверхъестественными силами и жертвоприношениями.
Ничего хорошего в отеле "Эль-Рояль"
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Триллер, Мистерия
Страна: США; Продолжительность: 2ч 21мин; Год: 2018
Продюсер: Дрю Годдард
Семь незнакомцев, каждый со своими секретами, встречаются в отеле El Royale на озере Тахо. По мере того, как они общаются друг с другом, их прошлое постепенно раскрывается, и напряжение нарастает. Когда в отель прибывает лидер жестокого культа, начинается хаос, и незнакомцам приходится бороться за выживание.
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Человек-невидимка
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Триллер, Ужасы
Страна: США, Австралия, Канада, Великобритания; Продолжительность: 2ч 4мин
Год: 2020
Продюсер: Джейсон Блюм
Сесилия Касс сбегает от своего агрессивного партнера, Адриана Гриффина, и скрывается. Когда Адриан кончает жизнь самоубийством и оставляет ей крупную сумму денег, вокруг нее начинают происходить странные вещи. Она начинает подозревать, что Адриан инсценировал свою смерть, нашел способ стать невидимым и теперь преследует ее.
Время
Рейтинг IMDB: 5.2
Жанр: Триллер, Мистерия
Страна: США; Продолжительность: 1ч 48мин; Год: 2021
Продюсер: М. Найт Шьямалан
Семья отправляется в отпуск на уединенный пляж, где обнаруживает, что время идет гораздо быстрее, чем обычно. Они начинают стремительно стареть, а их попытки покинуть пляж наталкиваются на загадочные препятствия. Пытаясь выжить, они открывают темные тайны о пляже и своих товарищах по отдыху.
Прочь
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Триллер, Мистерия
Страна: США; Продолжительность: 1ч 44мин; Год: 2017
Режиссер: Джорданом Пилом
Фильм рассказывает о чернокожем молодом человеке по имени Крис Вашингтон (Калуя), который приезжает на выходные в гости к семье своей белой девушки и обнаруживает темную тайну, скрывающуюся под их внешне идеальным обликом.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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