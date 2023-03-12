Лучшие исторические фильмы 2018-21 годов: окунитесь в увлекательное повествование

UAportal подготовил подборку лучших исторических фильмов, выпущенных в период с 2018 по 2021 год. С рейтингом IMDB от 7,5 до 10, эти фильмы отправят вас в путешествие во времени, которое обязательно оставит вас в желании получить больше.

1) Дюнкерк (2018)

Эта британская военная драма режиссера Кристофера Нолана рассказывает об операции "Динамо" – одной из самых смелых спасательных миссий в истории Второй мировой войны. С рейтингом IMDB 8,0 из 10, этот фильм получил 3 премии "Оскар", включая "Лучший монтаж звука" и "Лучший монтаж фильма".

Жанр: Драма; Страна: Великобритания; Продолжительность: 106 минут; Год: 2018; Продюсер: Эмма Томас.

2) "Рома" (2018)

Мексиканская драма, снятая лауреатом премии "Оскар" Альфонсо Куароном, рассказывает о Клео – домработнице, которая работает в богатой семье, живущей в Мехико в 1970-е годы. Фильм был номинирован на 10 премий "Оскар" и получил три, включая премии "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший режиссер".

Рейтинг IMDB: 8,1 из 10; Жанр: Драма; Страна: Мексика; Продолжительность: 135 минут ; Год: 2018 ; Продюсер: Николас Селис.

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3) Богемская рапсодия (2018)

В главной роли Фредди Меркьюри снялся Рами Малек, этот биографический музыкальный фильм рассказывает о его жизни с группой Queen и их выступлении на концерте Live Aid 1985 года на стадионе Уэмбли в Лондоне, которое увидели миллионы людей по всему миру.

IMDB Rating: 8/10; Жанр: Биография, Мюзикл, Драма; Страна: Великобритания; Продолжительность: 134 минуты; Год выпуска: 2018

4) Ирландец (2019)

Эта эпическая криминальная драма Мартина Скорсезе рассказывает историю Фрэнка Ширана, ирландско-американского киллера мафии, который работал вместе с некоторыми из самых известных фигур в истории Америки, включая Джимми Хоффа и Роберта Ф. Кеннеди. Этот фильм, в котором снялся весь звездный состав во главе с Робертом Де Ниро и Аль Пачино, нельзя пропустить!

IMDB Рейтинг: 8,7; Жанр: Биография; Страна: США; Продолжительность: 209 минут; Год: 2019; Продюсер: Мартин Скорсезе

5) "Список Шиндлера" (1993)

Лауреат всех премий Академии наук, включая "Лучшую картину", эта трехмерная драма, снятая Стивеном Шпильбергом, изображает ужасы, происходящие в Хо локаусе, через историю немецкого предпринимателя, который унес тысячи иудейских людей, работавших на его факторию.

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