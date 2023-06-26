Лучшие мелодрамы 2000-х годов: эти фильмы заставят вас поверить в любовь
UAportal подготовил список мелодраматических фильмов начала 2000-х годов. Они тронули сердца зрителей своими эмоциональными и драматическими сюжетными линиями.
Спеши любить
Рейтинг IMDB: 7.4/10
Жанр: мелодрама
Страна: США
Продолжительность: 101 минута
Год: 2002
Продюсер: Дениз Ди Нови
В 2003 году фильм получил премию Teen Choice Award в номинациях Choice Movie: Драма и Выбор фильма: Прорывная актриса (Мэнди Мур)
Основанный на романе Николаса Спаркса, "Спеши любить" – это история о старшекласснике Лэндоне Картере (Шейн Уэст), который влюбляется в застенчивую и религиозную девушку Джейми Салливан (Мэнди Мур). Несмотря на разное происхождение и социальный статус, они образуют крепкую связь и помогают друг другу расти как личности. Однако их счастье оказывается недолгим, когда Джейми раскрывает душераздирающий секрет.
Дневник памяти
Рейтинг IMDB: 7,8/10
Жанр: мелодрама
Страна: США
Продолжительность: 123 минуты
Год: 2004
Продюсер: Линн Харрис
Фильм получил премию MTV Movie Award 2005 за лучший поцелуй (Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс)
Основанный на другом романе Николаса Спаркса, "Дневник памяти" рассказывает историю Алли Гамильтон (Рейчел МакАдамс) и Ноя Калхуна (Райан Гослинг), двух молодых влюбленных из разных социальных слоев, которые вынуждены расстаться из-за неодобрения их семей. Спустя годы они воссоединяются и обнаруживают, что их любовь друг к другу никогда не угасала, но они должны преодолеть ряд препятствий, чтобы быть вместе.
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P.S. Я люблю тебя
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: мелодрама
Страна: США
Продолжительность: 126 минут
Год: 2007
Продюсер: Венди Файнерман
"P.S. Я люблю тебя" – это романтическая и душераздирающая история о молодой вдове Холли Кеннеди (Хилари Суонк), которая получает письма от своего покойного мужа (Джерард Батлер), написанные им перед смертью. Каждое письмо содержит задание, которое помогает Холли исцелиться и жить дальше, но ей также приходится столкнуться с трудностями начала новых отношений.
Жена путешественника во времени
Рейтинг IMDB: 7,1/10
Жанр: мелодрама
Страна: США
Продолжительность: 107 минут
Год: 2009
Продюсер: Ник Векслер
Основанный на романе Одри Ниффенеггер, фильм "Жена путешественника во времени" рассказывает историю любви Генри ДеТамбла (Эрик Бана), человека с генетическим заболеванием, которое заставляет его бесконтрольно перемещаться во времени, и Клэр Абшир (Рэйчел МакАдамс), его жены, которая должна справляться с его непредсказуемым отсутствием. Несмотря на трудности, их любовь друг к другу остается сильной, и они продолжают бороться за свои отношения.
Клятва
Рейтинг IMDB: 6,8/10
Жанр: мелодрама
Страна: США
Продолжительность: 104 минуты
Год: 2012
Продюсер: Гари Луккези
"Клятва" – романтическая драма о молодоженах Пейдж (Рэйчел МакАдамс) и Лео (Ченнинг Татум), которые попадают в автомобильную аварию, в результате которой Пейдж страдает амнезией. Лео пытается помочь ей вспомнить их отношения и влюбляется в нее заново, но потеря памяти заставляет Пейдж сомневаться в их отношениях и в своей личности. По мере того как они преодолевают трудности, связанные с ее выздоровлением, они должны решить, достаточно ли сильна их любовь, чтобы преодолеть препятствия на их пути.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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