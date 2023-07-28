Лучшие постапокалиптические фильмы, которые достойны внимания: от жутких историй выживания до историй надежды и стойкости

UAportal подготовил список самых увлекательных постапокалиптических фильмов. Эти фильмы вышли на экраны кинотеатров в период с 2018 по 2021 год.

"ИO"

Рейтинг IMDB: 4.7/10

Жанр: фантастика, постапокалиптический

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 36 минут

Год производства: 2019

Главный продюсер: Mandalay Pictures

Действие фильма "ИО" разворачивается в будущем, где атмосфера Земли стала токсичной, заставляющей остатки человечества искать убежища в космосе. Фильм рассказывает о Сэме, молодом ученом, который стремится найти способ выжить на негостеприимной планете. Однако, когда прибывает таинственный незнакомец, по имени Майк, убеждения Сэм подвергаются сомнению, и она должна принять судьбоносное решение о своем будущем и будущем человечества.

"Дитя работа"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: постапокалиптический

Страна производства: Австралия

Продолжительность: 1 час 54 минуты

Год производства: 2019

Главный продюсер: Southern Light Films

События фильма разворачиваются в постапокалиптическом мире, где человеческая цивилизация потерпела крах, а доброжелательный искусственный интеллект, известный как "Мама", воспитывает в подземном хранилище молодую девушку, просто известную как "Дочка". Когда "Дочка" подрастает, она начинает интересоваться внешним миром и подвергать сомнению свою реальность.

"Платформа"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: постапокалиптический, ужасы

Страна производства: Испания

Продолжительность: 1 час 34 минуты

Год производства: 2019

Главный продюсер: Basque Films

Действие фильма разворачивается в мрачном будущем, где заключенные сидят в вертикальных камерах, а пищу им доставляют через спускаемую платформу. Чем ниже уровень, тем меньше еды остается заключенным, это приводит к жестокой борьбе за выживание. Новый заключенный, быстро осознающий строгие реалии системы, Горенг встречает как союзников, так и противников, пытаясь бросить вызов системе и добиться перемен.

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"Поезд к Пусану 2: Полуостров"

Рейтинг IMDB: 5.5/10

Жанр: постапокалиптический

Страна производства: Южная Корея.

Продолжительность 1 час 56 минут

Год производства: 2020

Главный продюсер RedPeter Films

События фильма разворачиваются после зомби-апокалипсиса, опустошившего Южную Корею. Фильм рассказывает о бывшем солдате Чжун Соке, возвращающемся на карантинный полуостров, чтобы забрать ценный груз. Однако он попадает в группу уцелевших, борющихся против зомби и людей-охотников.

"Бегущий лабиринтом: Лекарство от смерти"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: постапокалиптический, фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа 23 минуты

Год производства: 2018

Главный продюсер: Gotham Group

Действия фильма происходят в мире, опустошенном смертельным вирусом, известным как "Вспышка". Главный герой Томас отправляется на миссию по спасению своего друга Миньо от организации WCKD, пытающейся найти лекарство от вируса, экспериментируя на подростках с иммунитетом.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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