Лучшие приключенческие фильмы 2018-21 годов: невозможно оторвать глаза от экрана

UAportal подготовил список лучших приключенческих фильмов, вышедших в прокат в период с 2018 по 2021 год. Они обладают увлекательным сюжетом, который приковывает внимание к экрану.

Мандалорец

IMDB Рейтинг: 8,7

Жанр: Приключения, Научная фантастика

Страна: США; Длительность: 40 мин.; Год: 2019

Продюсер: Джон Фавро

"Мандалорец" – это космический вестерн во вселенной "Звездных войн", созданный Джоном Фавро. Он рассказывает о приключениях одинокого охотника за головами в дальних уголках галактики, вдали от власти Новой Республики.

Аквамен

IMDB Рейтинг: 7,5

Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези

Страна: США; Длительность: 143 мин.; Год: 2018

Продюсер: Джеймс Уан

"Аквамен" – супергеройский фильм, основанный на персонаже DC Comics Артуре Карри/Аквамене. Фильм рассказывает о путешествии Артура к открытию своей истинной сущности, когда он оказывается между поверхностным миром, постоянно опустошающим море, и атлантами, стремящимися к восстанию.

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Человек-паук: Вдали от дома

IMDB Рейтинг 9,0

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США; Продолжительность: 129 мин; Год: 2019

Продюсер: Джон Уоттс

"Человек-паук: Вдали от дома" является продолжением хита 2017 года "Человек-паук: Возвращение домой". В этом фильме Питер Паркер / Человек-паук отправляется на летние каникулы со своими друзьями, только чтобы быть завербованным Ником Фьюри и Мистерио для борьбы с элементарными существами из другого измерения.

Миссия невыполнима: Последствия

IMDB Рейтинг 8,4

Жанр: боевик, приключения, триллер

Страна: США, Китай, Франция, Норвегия; Продолжительность: 147 мин; Год: 2018

Продюсер: Кристофер МакКуорри

"Миссия невыполнима: Последствия" – шпионский триллер с Томом Крузом в главной роли Итана Ханта. Ханту приходится мчаться наперегонки со временем после провала миссии и противостоять опасным врагам, которые намерены остановить его любой ценой.

Мир Юрского периода 2

IMDB Рейтинг 6, 2

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США; Продолжительность: 128 мин; Год: 2018

Продюсер: Джей Байон

Действие фильма "Мир Юрского периода 2" происходит через четыре года после событий "Мир Юрского периода", где Оуэн Грейди и Клэр Диринг должны спасти динозавров от извергающегося вулкана на острове Нублар, прежде чем он уничтожит их всех. По пути они также раскрывают некоторые темные секреты о своей миссии.

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