Лучшие приключенческие фильмы отправят зрителя в захватывающее путешествие

UAportal подготовил список приключенческих фильмов, которые перенесут зрителей в разные миры и отправят в захватывающее путешествие. Все фильмы, включенные в этот список, были сняты в период с 2018 по 2021 год.

Джуманджи: Новый уровень

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Приключения, Комедия, Фэнтези

Страна: США; Продолжительность: 123 мин; Год: 2019

Продюсер: Мэтт Толмач, Уильям Тейтлер

В продолжении хита 2017 года "Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли" банда возвращается в Джуманджи, но на этот раз все по-другому. Персонажи обрели новые аватары, а игра стала более сложной. Преодолевая новые препятствия, банда должна работать вместе, чтобы спасти Джуманджи и себя.

Зов предков

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Приключения, Драма, Семейный

Страна: США, Канада; Продолжительность: 100 мин; Год: 2020

Продюсер: Эрвин Стофф

Фильм основанный на любимом романе Джека Лондона. "Зов предков" рассказывает о путешествии Бака, домашней собаки, которую украли из дома и продали отправив в дикую природу Аляски. Адаптируясь к новой среде и учась работать со своими новыми хозяевами, Бак все больше проникается своими первобытными инстинктами и в конце концов становится вожаком стаи волков.

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Дора и Затерянный город

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: Приключения, Комедия, Семейный

Страна: США, Австралия; Продолжительность: 102 мин; Год: 2019

Продюсер: Кристин Бурр

Основанный на популярном детском телешоу, фильм "Дора и потерянный город золота" рассказывает о приключениях Доры и ее друзей, которые отправляются на поиски потерянного города золота. Дора – подросток, которая большую часть своей жизни провела в джунглях вместе с семьей. Когда ее родители пропадают, Дора отправляется на поиски и обнаруживает затерянный город золота. По пути ей предстоит пройти по коварной местности и перехитрить своих врагов.

Круиз по джунглям

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Экшн, Приключения, Комедия

Страна: США; Продолжительность: 127 мин; Год: 2021

Продюсер: Джон Дэвис, Джон Фокс

Основанный на одноименном популярном аттракционе в Диснейленде, "Круиз по джунглям". Доктор Лили Хоутон обращается за помощью к капитану речного судна Фрэнку, чтобы тот взял ее и брата МакГрегора в путешествие по Амазонке на поиски дерева, обладающего целительной силой. По пути они должны преодолеть опасные воды и перехитрить соперничающую экспедицию, которая также ищет дерево.

Лара Крофт

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Экшн, Приключения

Страна: Великобритания, США; Продолжительность: 118 мин; Год: 2018

Продюсер: Грэм Кинг

Основанный на популярной серии видеоигр, фильм Tomb Raider. Лара Крофт – молодая женщина, которая потратила годы на поиски своего пропавшего отца. Когда она наконец обнаруживает подсказку, которая ведет на отдаленный остров, Лара отправляется в опасное путешествие, чтобы найти его. По пути ей предстоит преодолеть коварную местность и сразиться с опасными врагами, чтобы раскрыть зловещий заговор.

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