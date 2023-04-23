Лучшие приключенческие сериалы 2018-21 годов поглотят внимание зрителей

Приключенческие сериалы стали популярным жанром среди зрителей, благодаря своим захватывающим сюжетам и захватывающим сценам действия. UAportal подготовил список лучших приключенческих сериалов, которые вышли в прокат в период с 2018 по 2021 год.

Затерянные в космосе

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Научная фантастика/Приключения

Страна: США; Продолжительность: 45 минут на серию, 3 сезона, 28 эпизодов

Год: 2018-2021

Продюсер: Irwin Allen Productions, Legendary Television

Номинирован на премию "Эмми" 2020 года за выдающиеся специальные визуальные эффекты и выдающийся монтаж звука в комедийном или драматическом сериале (один час).

Сериал рассказывает о семье Робинсонов, которые отправляются на колонизацию новой планеты, но их корабль сбивается с курса, и они оказываются на неизвестной планете.

Мандалорец

Рейтинг IMDB: 8.8/10

Жанр: Научная фантастика/Приключения

Страна: США; Продолжительность: 30-50 минут на серию, 2 сезона, 16 эпизодов

Год: 2019-2020

Продюсер: Lucasfilm, Golem Creations

Сериал получил семь премий "Эмми" в 2020 году, включая "Выдающийся драматический сериал", "Выдающаяся операторская работа для однокамерного сериала (полчаса)" и "Выдающийся монтаж звука для комедийного или драматического сериала (полчаса)".

Сериал, действие которого происходит во вселенной "Звездных войн", рассказывает об одиноком охотнике за головами, которого нанимают для защиты ценного объекта, известного как "Дитя".

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Ведьмак

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Фэнтези/Приключения

Страна: США; Продолжительность: 47-67 минут на серию, 1 сезон, 8 серий

Год: 2019

Продюсер: Netflix

Номинация на премию "Эмми" 2020 года за выдающиеся специальные визуальные эффекты и выдающийся монтаж звука для комедийного или драматического сериала (одночасового).

Основанный на одноименной серии книг, сериал рассказывает о Геральте из Ривии, охотнике на монстров, который ориентируется в мире, наполненном магическими существами и политическими интригами.

Лок и ключ

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Фэнтези/Приключения

Страна: США; Продолжительность: 47-56 минут на серию, 1 сезон, 10 серий

Год: 2020

Продюсер: IDW Entertainment, Circle of Confusion

Номинация на премию "Эмми" 2020 года за выдающийся монтаж звука для комедийного или драматического сериала (одночасового).

После убийства отца трое братьев и сестер переезжают в таинственный особняк, где они обнаруживают магические ключи, наделяющие их особыми способностями.

Тень и кость

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Фэнтези/Приключения

Страна: США; Продолжительность: 48-59 минут на серию, 1 сезон, 8 серий

Год: 2021

Продюсер: 21 Laps Entertainment, Netflix

Основанный на одноименной серии книг, сериал рассказывает об Алине Старковой, молодом солдате, которая обнаруживает, что обладает способностью вызывать свет, и должна ориентироваться в ситуации.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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