Лучшие семейные фильмы 2018 года: проведите вечер приятно

UAportal подготовил список лучших семейных фильмов, вышедших в 2018 году. Все представленные фильмы имеют рейтинг IMDB 7,5 и выше.

Суперсемейка 2

В этом фильме студии Pixar Animation Studios в ролях семьи Парр снялись Холли Хантер, Крейг Т. Нельсон, Сара Вауэлл и Хак Милнер. Фильм рассказывает об их приключениях, когда они пытаются восстановить мир и нормальную жизнь во всем мире. С рейтингом IMDB 8,2, "Суперсемейка 2", несомненно, станет приятным развлечением для зрителей всех возрастов.

Кристофер Робин

Действие этого фильма Disney с Юэном МакГрегором в главной роли происходит в послевоенной Англии, где Кристофер борется со взрослой жизнью и стрессом на работе. Когда Винни-Пух неожиданно снова появляется в его жизни, он увлекает его в путешествие по воспоминаниям детства, которое окажется волшебным для них обоих. С рейтингом IMDB 7,5, этот фильм обязательно вызовет ностальгию у зрителей как младшего, так и старшего возраста.

Монстры на каникулах 3: Море зовет

В этом анимационном фильме Sony Pictures Animation Адам Сэндлер играет роль графа Дракулы, который решает взять свою дочь Мэвис в круиз на летние каникулы вместе с другими монстрами из отеля "Трансильвания". По пути они встречают новых существ и открывают секреты своего прошлого. С рейтингом IMDB 6,7 этот фильм, несомненно, обеспечит много смеха для семейной аудитории, ищущей веселых развлечений.

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Аквамен

В этом фильме компании Warner Bros Джейсон Момоа играет роль Аквамена, который должен остановить подводную войну между двумя враждующими королевствами, пока она не уничтожила цивилизацию атлантов. По пути он должен сразиться с такими могущественными врагами, как Черная Манта и Хозяин Океана, а также найти любовь с Мерой, которую играет Эмбер Херд. С рейтингом IMDB 7,6 эта экранизация DC Comics предлагает поклонникам множество экшн-сцен.

Мэри Поппинс возвращается

В сюжете фильма компании Walt Disney Pictures Мэри Поппинс возвращается, чтобы помочь своему старому другу Майклу Бэнксу, который уже вырос и имеет троих собственных детей, живущих в Лондоне в то время, когда городу угрожают финансовые проблемы. Эмили Блант играет Мэри Поппинс в этом музыкальном приключении с впечатляющим актерским составом, включая Лин-Мануэля Миранду и Мерил Стрип, что позволило фильму получить рейтинг IMDB 7,5.

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