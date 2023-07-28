Лучшие сериалы о вампирах последних лет: от романтики до жуткого напряжения

UAportal подготовил ретроспективу популярных сериалов о вампирах. Они вышли на экраны с 2018 по 2021 год.

"Перерождение"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: вампир, триллер, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 45 минут на серию

Год производства: 2019

Главный продюсер: Phoenix Productions

Когда правительственный эксперимент по поиску лекарств от всех болезней идет кувырком, распространяется смертельный вирус, превращающий людей в ненасытных хищников. Однако молодая девушка по имени Эми Беллафонте владеет ключом к выживанию человечества. Федеральный агент Брэд Волгаст, которому было поручено похитить Эми для эксперимента, вскоре испытывает к ней родительскую связь.

"Вампирские войны"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: вампир, ужасы, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 45 минут на серию

Год производства: 2019

Главный продюсер: Nightfall Studios

Доктор Лютер Свон, известный учёный, оказывается в эпицентре кризиса, когда его лучший друг Майкл Фейн становится нулевым пациентом эпидемии вампиров. Вирус распространяется как лесной пожар, и общество раскалывается на две фракции: людей и вампиров. Свон должен ориентироваться в сложностях эволюционирующего вампирского общества, пытаясь предотвратить тотальную войну между двумя видами.

"Ван Хельсинг"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: вампир, боевик, фэнтези

Страна производства: США, Канада

Продолжительность: 42 минуты на серию

Годы производства: 2016-2021

Главный продюсер: Crimson Entertainment

В мире, увлеченном вампирами, Ванесса просыпается от комы и обнаруживает, что обладает уникальными способностями – иммунитетом к вампиризму и способностью превращать вампиров в людей. Решив искоренить вампирскую угрозу и спасти человечество, Ванесса отправляется в опасное путешествие, чтобы найти мифическую Темную Тварь – существо, способное остановить вампирскую чуму.

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"Открытие ведьм"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: вампир, фэнтези, романтика

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 43 минуты на серию

Годы производства: 2018-2021

Главный продюсер: Enchanted Productions

Очаровательная история о Диане Бишоп, талантливом историке и ведьме, которая случайно находит очарованный манускрипт в Бодлеанской библиотеке в Оксфорде. Открытие погружает ее в мир сверхъестественных существ – ведьм, вампиров и демонов, борющихся за контроль над мистической книгой. Мэтью Клермонт, волшебный вампир и ученый, становится неожиданным союзником Дианы, когда они отправляются в путешествие, чтобы защитить древний манускрипт и разгадать его тайны.

"Наследие"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: вампир, сверхъестественное, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 45 минут на серию

Годы производства: 2018-2021

Главный продюсер: Mystic Productions

Сериал разворачивается вокруг Хоупа Майклсона, трибрида и дочери двух культовых персонажей-вампиров, Клауса Майклсона и Хейли Маршалл. Пока Хоуп разбирается в своей идентичности и способностях, она заводит дружбу с другими сверхъестественными учениками, в частности, с Лиззи и Джози Зальцман, дочерьми-близнецами Аларика Зальцмана.

Напомним, мы подготовили список лучших приключенческих сериалов, вышедших в прокат в период с 2018 по 2021 год.

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