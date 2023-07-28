Найкращі серіали про вампірів останніх років: від романтики до моторошного напруження

UAportal підготував ретроспективу популярних серіалів про вампірів. Вони вийшли на екрани з 2018 по 2021 рік.

"Переродження"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: вампір, трилер, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 45 хвилин на серію

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Phoenix Productions

Коли урядовий експеримент з пошуку ліків від усіх хвороб йде шкереберть, поширюється смертельний вірус, що перетворює людей на ненаситних хижаків. Однак молода дівчина на ім'я Емі Беллафонте володіє ключем до виживання людства. Федеральний агент Бред Волгаст, якому доручили викрасти Емі для експерименту, невдовзі відчуває до неї батьківський зв'язок.

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"Вампірські війни"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: вампір, жахи, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 45 хвилин на серію

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Nightfall Studios

Доктор Лютер Свон, відомий вчений, опиняється в епіцентрі кризи, коли його найкращий друг Майкл Фейн стає нульовим пацієнтом епідемії вампірів. Вірус поширюється, як лісова пожежа, і суспільство розколюється на дві фракції: людей і вампірів. Свон мусить орієнтуватися в складнощах еволюціонуючого вампірського суспільства, намагаючись запобігти тотальній війні між двома видами.

"Ван Хельсинг"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: вампір, бойовик, фентезі

Країна виробництва: США, Канада

Тривалість: 42 хвилини на серію

Роки виробництва: 2016-2021

Головний продюсер: Crimson Entertainment

У світі, захопленому вампірами, Ванесса прокидається від коми і виявляє, що володіє унікальними здібностями – імунітетом до вампіризму та здатністю перетворювати вампірів на людей. Вирішивши викорінити вампірську загрозу і врятувати людство, Ванесса вирушає в небезпечну подорож, щоб знайти міфічну Темну Тварюку – істоту, яка здатна зупинити вампірську чуму.

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"Відкриття відьом"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: вампір, фентезі, романтика

Країна виробництва: Велика Британія

Тривалість: 43 хвилини на серію

Роки виробництва: 2018-2021

Головний продюсер: Enchanted Productions

Чарівна історія про Діану Бішоп, талановитого історика і відьму, яка випадково знаходить зачарований манускрипт у Бодлеанській бібліотеці в Оксфорді. Відкриття занурює її у світ надприродних істот – відьом, вампірів і демонів, які змагаються за контроль над містичною книгою. Метью Клермонт, чарівний вампір і науковець, стає несподіваним союзником Діани, коли вони вирушають у подорож, щоб захистити стародавній манускрипт і розгадати його таємниці.

"Спадок"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: вампір, надприродне, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 45 хвилин на серію

Роки виробництва: 2018-2021

Головний продюсер: Mystic Productions

Серіал розгортається навколо Хоуп Майклсон, трібріда і дочки двох культових персонажів-вампірів, Клауса Майклсона та Хейлі Маршалл. Поки Хоуп розбирається у своїй ідентичності та здібностях, вона заводить дружбу з іншими надприродними учнями, зокрема з Ліззі та Джозі Зальцман, доньками-близнючками Аларіка Зальцмана.

Нагадаємо, ми підготували список найкращих пригодницьких серіалів, які вийшли у прокат у період з 2018 по 2021 рік.

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