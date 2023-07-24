Лучшие школьные фильмы последних лет: отличная подборка для совместного просмотра с друзьями
UAportal подготовил подборку фильмов о школе, снятых в 2010-2015 годах. Просматривая эти киношедевры, вы погрузитесь в сложности подростковой жизни, а также увидите взлеты и падения дружбы, романтики и самопознания в школьной среде.
"Преимущества быть тихоней"
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Школа, драма, мелодрама, романтика
Страна: США
Продолжительность: 102 мин
Год: 2012
Главный продюсер: Джон Малкович
Интроверт Чарли, преодолевающий вызовы средней школы, борется со своим психологическим здоровьем и травматическим прошлым. Благодаря дружбе с харизматичными старшеклассниками Сэмом и Патриком главный герой попадает в новые приключения, открывает для себя силу любви и дружбы, а также учится принимать свою собственную идентичность.
"Ошибка в наших звездах"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Школа, драма, мелодрама, романтика
Страна: США
Продолжительность 126 мин
Год: 2014
Главный продюсер: Возраст Годфри
Хейзел и Гас, двое подростков, больных раком, знакомятся на встрече группы для поддержки людей с проблемами со здоровьем. Когда их отношения начали развиваться, они отправляются в путешествие любви и самопознания, несмотря на ограничения, налагаемые их болезнью. Вместе пара наслаждается быстротечными моментами жизни.
"Легкая пятерка"
Рейтинг IMDB 7.0
Жанр: Школа, комедия, романтика
Страна: США
Продолжительность: 92 минуты
Год: 2010
Главный продюсер: Занне Девайн
Олів – старшеклассница, которая, после невинной лжи о потере целомудрия, оказывается в паутине слухов и школьных драм. Девушка пытается справиться со своей новой славой, преодолевая сложности, связанные с репутацией, любовью и размытыми границами между правдой и восприятием.
"Кнут"
Рейтинг IMDB: 8.5
Жанр: Школа, драма, музыка
Страна: США
Продолжительность 107 мин
Год: 2014
Главный продюсер: Джейсон Блум
Эндрю – амбициозный барабанщик, обучающийся в престижной музыкальной консерватории, сталкивается с неумолимым и требовательным преподавателем музыки Теренсом Флетчером. Стремление главного героя к величию заставляет применять своеобразные методы борьбы с жертвами, чтобы добиться своих мечтаний.
"Социальная сеть"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Школа, драма, биография
Страна: США
Продолжительность: 120 мин
Год: 2010
Главный продюсер: Скотт Рудин
Этот фильм рассказывает историю основания Facebook, а также – бурного пути его создателя – Марка Цукерберга. Сюжет разворачивается в стенах элитных университетов и погружается в сложности амбиций, измены и общественного влияния революции социальных сетей.
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