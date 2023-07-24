Найкращі шкільні фільми останніх років: чудова добірка для спільного перегляду з друзями

UAportal підготував добірку фільмів про школу, знятих у 2010-2015 роках. Переглядаючи ці кіношедеври, ви зануритеся в складнощі підліткового життя, а також побачите злети й падіння дружби, романтики та самопізнання в шкільному середовищі.

"Переваги скромників"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Школа, драма, мелодрама, романтика

Країна: США

Тривалість: 102 хв

Рік: 2012

Головний продюсер: Джон Малкович

Інтроверт Чарлі, який долає виклики середньої школи, бореться зі своїм психологічним здоров'ям та травматичним минулим. Завдяки дружбі з харизматичними старшокласниками Семом і Патріком, головний герой потрапляє в нові пригоди, відкриває для себе силу любові й дружби, а також вчиться приймати свою власну ідентичність.

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"Винні зірки"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Школа, драма, мелодрама, романтика

Країна: США

Тривалість: 126 хв

Рік: 2014

Головний продюсер: Вік Годфрі

Хейзел й Оґастус, двоє підлітків, які хворі на рак, знайомляться на зустрічі групи для підтримки людей з проблемами зі здоров'ям. Коли їхні стосунки почали розвиватися, вони вирушають у подорож кохання та самопізнання, попри обмеження, які накладає їхня хвороба. Разом пара насолоджується швидкоплинними моментами життя.

"Відмінниця легкої поведінки"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Школа, комедія, романтика

Країна: США

Тривалість: 92 хв

Рік: 2010

Головний продюсер: Занн Девайн

Олів – старшокласниця, яка, після невинної брехні про втрату цноти, опиняється в павутинні чуток і шкільних драм. Дівчина намагається впоратися зі своєю новоспеченою славою, долаючи складнощі, пов'язані з репутацією, коханням і розмитими межами між правдою та сприйняттям.

"Одержимість"

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Школа, драма, музика

Країна: США

Тривалість: 107 хв

Рік: 2014

Головний продюсер: Джейсон Блум

Ендрю – амбітний барабанщик, який навчається в престижній музичній консерваторії, зіштовхується з невблаганним і вимогливим викладачем музики Теренсом Флетчером. Прагнення головного героя до величі змушує застосовувати своєрідні методи боротьби з жертвами, аби досягнути своїх мрій.

"Соціальна мережа"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Школа, драма, біографія

Країна: США

Тривалість: 120 хв

Рік: 2010

Головний продюсер: Скотт Рудін

Цей фільм розповідає історію заснування Facebook, а також – бурхливого шляху його творця – Марка Цукерберга. Сюжет розгортається в стінах елітних університетів та заглиблюється у складнощі амбіцій, зради й суспільного впливу революції соціальних мереж.

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