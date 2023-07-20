Топ-5 найкращих серіалів про супергероїв: від захоплюючих сюжетів до приголомшливих візуальних ефектів
У захопливій подорожі світом телебачення UAportal підготував ретроспективу найпопулярніших серіалів про супергероїв, які прикрашали наші екрани з 2018 по 2021 рік. Ці надзвичайні шоу підкорили серця мільйонів, переосмисливши жанр і залишивши незгладимий слід у телевізійній індустрії.
"Академія Амбрелла"
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: супергеройський, бойовик, драма
Країна: США
Тривалість: 60 хвилин на серію
Головний продюсер: Netflix
Неблагополучна сім'я прийомних братів і сестер, кожен з яких має надзвичайні здібності, об'єднується, щоб розгадати таємницю смерті свого батька. Маючи складні стосунки та особистий багаж, брати і сестри повинні подолати свої розбіжності та працювати разом, щоб запобігти глобальній катастрофі, що насувається.
"Шибайголова"
Рейтинг IMDB: 8.6
Жанр: супергеройський, кримінальний, драма
Країна: США
Тривалість: 54-61 хвилина на серію
Головний продюсер: Netflix
"Шибайголова" знайомить нас з Меттом Мердоком, сліпим адвокатом вдень і месником-месником вночі, який використовує свої загострені відчуття і виняткові бойові навички, щоб очистити вулиці Пекельної кухні в Нью-Йорку. У своєму подвійному житті Метт стикається з грізними ворогами, серед яких Вілсон Фіск, могутній і хитрий кримінальний авторитет
"Люк Кейдж"
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: супергерой, кримінал, драма
Країна: США
Тривалість: 46-65 хвилин на серію
Головний продюсер: Netflix
Фільм "Люк Кейдж", дія якого відбувається у жвавому районі Гарлема, розповідає історію Люка Кейджа, куленепробивного супергероя з неймовірною силою. Бажаючи захистити свою громаду від злочинності та корупції, Люк стає героєм мимоволі, стикаючись із грізними ворогами та борючись зі своїми особистими демонами.
"Залізний кулак"
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: супергеройський, бойовик, пригодницький
Країна: США
Тривалість: 50-61 хвилина на серію
Головний продюсер: Netflix
"Залізний кулак" розповідає про подорож Денні Ренда, молодого мільярдера, який повертається до Нью-Йорка після того, як багато років вважався мертвим. Озброєний надзвичайними навичками бойових мистецтв і здатністю викликати силу "залізного кулака", Денні бореться проти злочинного світу, який загрожує його місту.
"Джессіка Джонс"
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: супергерой, кримінал, драма
Країна: США
Тривалість: 44-56 хвилин на серію
Головний продюсер: Netflix
Фільм зосереджується навколо Джесіки, колишньої супергероїні, яка стала приватним детективом з темним минулим і небажанням використовувати свої здібності. Борючись зі своїми внутрішніми демонами і переслідувана травматичним досвідом, Джессіка береться за справи, які приводять її в темне підпілля Нью-Йорка.
Нагадаємо, UAportal підготував список найкращих фільмів про супергероїв, які вийшли на екрани в період 2018-2021 років
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