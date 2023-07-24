Лучшие школьные фильмы последних лет: отличная подборка для совместного просмотра с друзьями

UAportal подготовил подборку фильмов о школе, снятых в 2010-2015 годах. Просматривая эти киношедевры, вы погрузитесь в сложности подростковой жизни, а также увидите взлеты и падения дружбы, романтики и самопознания в школьной среде.

"Преимущества быть тихоней"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Школа, драма, мелодрама, романтика

Страна: США

Продолжительность: 102 мин

Год: 2012

Главный продюсер: Джон Малкович

Интроверт Чарли, преодолевающий вызовы средней школы, борется со своим психологическим здоровьем и травматическим прошлым. Благодаря дружбе с харизматичными старшеклассниками Сэмом и Патриком главный герой попадает в новые приключения, открывает для себя силу любви и дружбы, а также учится принимать свою собственную идентичность.

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"Ошибка в наших звездах"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Школа, драма, мелодрама, романтика

Страна: США

Продолжительность 126 мин

Год: 2014

Главный продюсер: Возраст Годфри

Хейзел и Гас, двое подростков, больных раком, знакомятся на встрече группы для поддержки людей с проблемами со здоровьем. Когда их отношения начали развиваться, они отправляются в путешествие любви и самопознания, несмотря на ограничения, налагаемые их болезнью. Вместе пара наслаждается быстротечными моментами жизни.

"Легкая пятерка"

Рейтинг IMDB 7.0

Жанр: Школа, комедия, романтика

Страна: США

Продолжительность: 92 минуты

Год: 2010

Главный продюсер: Занне Девайн

Олів – старшеклассница, которая, после невинной лжи о потере целомудрия, оказывается в паутине слухов и школьных драм. Девушка пытается справиться со своей новой славой, преодолевая сложности, связанные с репутацией, любовью и размытыми границами между правдой и восприятием.

"Кнут"

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Школа, драма, музыка

Страна: США

Продолжительность 107 мин

Год: 2014

Главный продюсер: Джейсон Блум

Эндрю – амбициозный барабанщик, обучающийся в престижной музыкальной консерватории, сталкивается с неумолимым и требовательным преподавателем музыки Теренсом Флетчером. Стремление главного героя к величию заставляет применять своеобразные методы борьбы с жертвами, чтобы добиться своих мечтаний.

"Социальная сеть"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Школа, драма, биография

Страна: США

Продолжительность: 120 мин

Год: 2010

Главный продюсер: Скотт Рудин

Этот фильм рассказывает историю основания Facebook, а также – бурного пути его создателя – Марка Цукерберга. Сюжет разворачивается в стенах элитных университетов и погружается в сложности амбиций, измены и общественного влияния революции социальных сетей.

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