Малоизвестные секреты стиля принцессы Дианы, которые покоряют мир: тренд лета 2023 года

Принцесса Диана, известная своим культовым выбором одежды, владела малоизвестным секретом стиля, который стал теперь всеобъемлющим трендом лета 2023 года. Кажется, что покойная принцесса опережала свое время, когда речь шла о выборе обуви, особенно серебристых туфель.

Хотя многие помнят принцессу Диану за элегантными балетками и двухцветными туфлями, именно серебристые каблуки по-настоящему отличали ее от других. Даже после развода с принцем Чарльзом в 1996 году принцесса Диана продолжала включать эту металлическую обувь в свои образы, демонстрируя передовой подход к моде.

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В первые дни своей жизни как принцесса Диана, которую пресса ласково называла "Застенчивая Ди", часто выбирала закрытые лодочки на изящном каблуке, которые она одевала на многочисленные мероприятия. Во время королевского тура по Австралии в 1983 году она без особого труда сочетала красочные платья с серебристыми туфлями, доказывая их универсальность и способность дополнять любой наряд.

Принцесса Диана была не только законодательницей моды, но и одной из первых последовательниц балетного стиля, сочетающего элементы балета с повседневной одеждой. Ее часто видели в романтических платьях нежно-розового цвета, украшенных юбками с пайетками, и, конечно же, в своих фирменных серебристых туфлях. Подбирать сумочку к обуви, популярен стилевой выбор в 80-х, которого Диана продолжала придерживаться и в дальнейшем, когда ее гардероб эволюционировал.

Кроме своей любви к туфлям с закрытым носком, которую сейчас возрождает ее невестка Кейт Миддлтон, принцесса также предпочитала босоножки слингбек. Известный дизайнер обуви Джимми Чу, имевший честь встретиться с Дианой в 90-х годах, рассказал, что сбился со счета, сколько моделей обуви успел создал для нее.

Ранее стилисты назвали пять простых правил, чтобы создать гардероб в стиле "тихая роскошь". Quiet luxury характеризуется спокойной цветовой гаммой, классическими силуэтами и премиальным качеством.

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