Матча: альтернативные способы насладиться этим чаем

Чтобы привыкнуть к уникальному растительному вкусу, яркому цвету и выразительному аромату матчи, может потребоваться некоторое время. Однако многочисленные преимущества для здоровья, которые предлагает чай, делают его достойным внимания.

Главное – узнать, как улучшить вкус чая. К счастью, существует несколько альтернативных способов насладиться матчем, выходящим за рамки традиционного подхода "горячая вода и матча".

Оцените качество и метод приготовления

Не все матчи одинаковы. Если ваш чай имеет тускло-коричневый или желто-зеленый цвет, он, скорее всего, низкого качества и может иметь горьковатый привкус при употреблении в качестве напитка. Такой сорт лучше использовать для приготовления пищи. Выбирайте ярко-зеленый цвет со свежим, почти травянистым ароматом.

Обратите внимание на температуру воды или молока для приготовления. Использование горячей жидкости выше 175 градусов Цельсия может привести к горечи. Снижение температуры даст более мягкий вкус. При приготовлении холодных напитков из матча нет необходимости ни в каких специальных действиях.

Используйте меньшее количество матчи

Интенсивность вкуса напитков по матчу прямо пропорциональна количеству использованной смеси. Если вкус становится слишком насыщенным, просто снизьте количество продукта. Помните, что даже меньшая доза чая все равно приносит свою пользу. Цель состоит в том, чтобы насладиться напитком, и легче добавить больше матчей по желанию.

Разрешите матчи играть вспомогательную роль, а не главную

Матчу можно добавлять в полосе или использовать как топинг к фруктам, мороженому или йогурту. Сочетание со сливочными напитками, такими как коровье молоко, овсяное или молочные коктейли, может помочь маскировать ее вкус и приглушить ее цвет.

Аналогичный эффект можно получить, добавив к напитку на основе матча капельку взбитых сливок. Кроме того, смесь можно использовать в выпечке, но для экономической эффективности рекомендуется использовать кулинарный сорт матча (желто-зеленый сорт, упомянутый ранее).

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Попробуйте ароматизированную матчу

Высококачественный японский чай матча имеет природные ароматизаторы, предлагающие деликатные вкусы, прекрасно дополняющие свойственные ему качества, не перекрывая их. Среди доступных вкусов – шоколад и бисквит.

Чай не содержит подсластителей, но его часто называют "естественно сладким". Благодаря новым вкусам, которые регулярно добавляются, можно быть уверенным, что найдется тот, который будет соответствовать любым предпочтениям.

Подсластите свою чашку с матчей

Естественный растительный вкус матчи иногда можно спутать с горечью, хотя правильно приготовленный чай не должен горчить. Подсластить матчу – это простой способ сделать ее более приятной.

Неароматизированные подсластители, такие как сахар и сироп агавы, сохраняют естественный вкус матча, а мед и шоколад эффективно его маскируют. Хотя матч имеет многочисленные преимущества для здоровья, чрезмерное количество подсластителей может им противодействовать.

Напомним, ранее мы рассказали, зачем в чай добавлять соду.

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