Мицеллярная вода и детская присыпка: действенные способы удаления пятен от косметики

Женщины часто загрязняют одежду косметикой, в частности, тональным кремом и помадой. Затем довольно сложно отстирать пятна от стойкой косметики. UaPortal собрал для вас действенные лайфхаки борьбы с пятнами от косметических средств.

Выведение пятен от помады или тонального крема

Большинство косметических средств содержат в своем составе растительные масла. Поэтому возьмите средство для мытья посуды, нанесите несколько капель на пятно и оставьте на 5 минут. Смойте водой. Также поможет лак для волос: распылите средство на пятно, оставьте на 15 минут и постирайте.

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Выведение пятен от пудры и румян

Намочите пятно и посыпьте стиральным порошком. Держите 15 минут, после чего постирайте в машинке.

Выведение пятен от туши

Стойкую тушь отмыть тяжелее всего, поэтому возьмите мицеллярную воду, нанесите на ватный диск и промокните пятно. Выстирайте как обычно. Так же можно стереть пятно от тонального крема с куртки.

Пятна от автозагара

Вывести их поможет перекись водорода.

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