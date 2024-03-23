Может бороться с диабетом и ожирением: ученые раскрыли уникальные свойства облепихи

Канадские ученые провели анализ полезных свойств облепихи, культивируемой на территории страны. Они установили, что эти плоды обладают особыми свойствами.

Ученые из Мемориального университета Ньюфаундленда обнаружили, что локализация выращивания в значительной степени влияет на полифенольный профиль облепиховых ягод. Они нашли несколько соединений в росшем в Ньюфаундленде варианте, которые демонстрируют повышенную биологическую активность, информирует eurekalert.org.

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Исследования показывают, что облепиховые экстракты могут оказать значительное влияние на здоровье, особенно в борьбе с диабетом и ожирением. В ходе экспериментов в искусственных условиях эти экстракты продемонстрировали многообещающие результаты.

Ренан Даниэльски, являющийся одним из авторов исследования, отметил, что в случае подтверждения этих результатов внутри живого организма, полифенолы облепихи могут быть использованы для терапевтических и фармакологических целей. Это откроет новые возможности для профилактики и лечения не только диабета и ожирения, но и других заболеваний.

Раньше мы писали о том, как приготовить мегавитаминный облепиховый чай, который будет укреплять ваш иммунитет и защитит от болезней.

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