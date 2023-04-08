Можно ли есть рыбу в Великий пост 2023: дни, в которые разрешено

В этом году Великий пост длится с 27 февраля по 15 апреля у православных христиан, у католиков – с 22 февраля по 8 апреля.

Во время Великого поста верующие ограничивают себя в пище и стараются вести праведный образ жизни. Но есть дни Великого поста, в которые действуют пищевые послабления.

Во время Великого поста 2023 года есть рыбу разрешается только три раза:

7 апреля на Благовещение Пресвятой Богородицы.

8 апреля на Лазареву субботу (разрешена икра).

9 апреля – Вербное воскресенье.

Во все остальные дни рыбу и морепродукты употреблять нельзя.

Запрещенные продукты во время Великого поста:

Мясо (все виды, также под запретом колбасы, сосиски, сало).

Рыба (все виды).

Молоко и молочные продукты.

Яйца.

Бульоны (все виды).

Выпечка и макароны, содержащие яйца и молочные продукты.

Фаст-фуд

Сладости, в состав которых входят яйца, молоко и молочные продукты.

Алкоголь

Рыбу красную и речную можно есть в определенные дни, морепродукты можно есть в нестрогие дни.

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Продукты, разрешенные в Великий пост:

грибы (шампиньоны, лисички, вешенки);

бобовые (фасоль, горох);

овощи (картофель, морковь, свекла, сельдерей, лук, капуста, огурцы);

водоросли (морская капуста);

крупы (рис, гречка, овсянка, булгур);

семена (тыквы, кунжута, льна);

постный хлеб (бородинский, зерновой, столичный), пресные хлебцы и лаваши;

орехи (грецкий, фундук, кешью, арахис);

мука (рисовая, кукурузная, овсяная, пшеничная грубого помола);

фрукты (яблоки, груши, клюква, цитрусовые, виноград, бананы, ананасы);

зелень (укроп, петрушка, шпинат, салат, кинза);

сухофрукты (чернослив, финики, курага, изюм);

соусы и заправки песни (соя, горчица, кетчуп);

масла (подсолнечное, льняное, оливковое, кунжутное и т.п.);

сладости (мед, мармелад, постный зефир, овсяное печенье, сахар, черный шоколад, халва, леденцы, рахат-лукум);

напитки (чай, кофе, компот, компот, сок, морс, растительное молоко).

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