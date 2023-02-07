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Общество

На Харьковщине задержали бывшего украинского офицера за верность российским оккупантам

Владислав Москаленко

На Харьковщине задержали бывшего украинского офицера за верность российским оккупантам

Бывшего сотрудника милиции, который перешел на сторону россиян, задержали правоохранители в Харьковской области по подозрению в государственной измене Украины.

Недавно на Харьковщине задержали бывшего сотрудника полиции, который перешел на сторону россиян и присягнул на верность государству-агрессору, сообщила Генеральная прокуратура Украины. Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры ей сообщено о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины в рамках расследования, которое подтвердило ее сотрудничество с оккупантами после захвата ими города Купянск, после чего она вела учет заявлений о преступлениях, совершенных в составе оккупационной "полиции".

Впоследствии она заняла должность "и.о. инспектора штаба", а затем стала "старшим инспектором" группы аналитически-планового учета отдела полиции № 1 (г. Купянск). Она скрывалась у родственников в селе Староверовка Купянского района. Арест бывшего инспектора информационного обеспечения отдела полиции №1 является свидетельством того, что Украина не потерпит никаких проявлений лояльности или коллаборационизма с агрессором в любой форме.

Село Старовировка расположено в пределах Купайнского района, который является частью Хариквской области Украины Здесь был задержан бывший сотрудник полиции, который встал на сторону российских агрессоров.

Общество