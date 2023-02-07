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Суспільство

На Харківщині затримали колишнього українського офіцера за вірність російським окупантам

Владислав Москаленко

На Харківщині затримали колишнього українського офіцера за вірність російським окупантам

Колишнього співробітника міліції, який перейшов на бік росіян, затримали правоохоронці в Харківській області за підозрою в державній зраді України.

Нещодавно на Харківщині затримали колишнього співробітника поліції, який перейшов на бік росіян і присягнув на вірність державі-агресору, повідомила Генеральна прокуратура України. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України в рамках розслідування, яке підтвердило її співпрацю з окупантами після захоплення ними міста Куп'янськ, після чого вона вела облік заяв про злочини, вчинені у складі окупаційної "поліції".

Згодом вона обійняла посаду "в.о. інспектора штабу", а потім стала "старшим інспектором" групи аналітично-планового обліку відділу поліції № 1 (м. Куп'янськ). Вона переховувалася у родичів у селі Старовірівка Куп'янського району. Арешт колишньої інспекторки інформаційного забезпечення відділу поліції №1 є свідченням того, що Україна не потерпить жодних проявів лояльності чи колабораціонізму з агресором у будь-якій формі.

Село Старовірівка розташоване в межах Купайнського району, який є частиною Харитонівської області України Тут було затримано колишнього співробітника поліції, який став на бік російських агресорів.

Суспільство