Бывшего сотрудника милиции, который перешел на сторону россиян, задержали правоохранители в Харьковской области по подозрению в государственной измене Украины.

Недавно на Харьковщине задержали бывшего сотрудника полиции, который перешел на сторону россиян и присягнул на верность государству-агрессору, сообщила Генеральная прокуратура Украины. Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры ей сообщено о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины в рамках расследования, которое подтвердило ее сотрудничество с оккупантами после захвата ими города Купянск, после чего она вела учет заявлений о преступлениях, совершенных в составе оккупационной "полиции".

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Впоследствии она заняла должность "и.о. инспектора штаба", а затем стала "старшим инспектором" группы аналитически-планового учета отдела полиции № 1 (г. Купянск). Она скрывалась у родственников в селе Староверовка Купянского района. Арест бывшего инспектора информационного обеспечения отдела полиции №1 является свидетельством того, что Украина не потерпит никаких проявлений лояльности или коллаборационизма с агрессором в любой форме.

Село Старовировка расположено в пределах Купайнского района, который является частью Хариквской области Украины Здесь был задержан бывший сотрудник полиции, который встал на сторону российских агрессоров.